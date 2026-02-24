Panamá, 24 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Liga de Campeones

    Minuto a minuto: Atlético de Madrid vs. Club Brugge en la Liga de Campeones

    Humberto Cornejo
    24 feb 2026 - 05:54 PM
    Minuto a minuto: Atlético de Madrid vs. Club Brugge en la Liga de Campeones
    El argentino Julián Álvarez, durante el partido disputado por su equipo ante el Brujas el pasado 18 de febrero. EFE

    El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, definió su once titular para el duelo de este martes por la Liga de Campeones frente al Club Brugge KV, en el estadio Metropolitano, con una apuesta ofensiva liderada por Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

    El conjunto rojiblanco formará de inicio con Jan Oblak en la portería; una línea defensiva compuesta por Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri; en el mediocampo estarán Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke y Álex Baena; mientras que en la delantera arrancarán Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

    Medio Tiempo- Atlético de Madrid 1-1 Club Brugge

    Medio Tiempo- Atlético de Madrid 1-1 Club Brugge

    Minuto 45′ Atlético de Madrid 1-1 Club Brugge

    Terminó la primera mitad de un partidazo. Atlético de Madrid y el Club Brugge igualan a un gol.

    Minuto 45′ Atlético de Madrid 1-1 Club Brugge

    Oblak vuelve a salvar al Atlético con otra buena jugada del Brugge. El equipo de Bélgica juega sin complejos.

    Minuto 38′ Atlético de Madrid 1-1 Club Brugge

    Brandon Mechele (Brujas) saca un cabezazo a quemarropa, pero Oblak salva al Atlético.

    Minuto 36′ Atlético de Madrid 1-1 Club Brugge

    Joel Ordóñez (Brujas) remate de cabeza y pone la igualdad en el marcador.

    Minuto 29′ Atlético de Madrid 1-0 Club Brugge

    Aparece Julián Álvarez con un remate de cabeza, que sale apenas afuera.

    Minuto 23′ Atlético de Madrid 1-0 Club Brugge

    En una tremenda jugada individual Alexander Sorloth remeta y pone arriba al Atlético de Madrid.

    Minuto 20′ Atlético de Madrid 0-0 Club Brugge

    Hugo Vetlesen (Brujas) remata con la zurda desde el centro del área.

    Minuto 13′ Atlético de Madrid 0-0 Club Brugge

    Giuliano Simeone patea de zurda desde muy cerca. La pelota se pierde por el sector derecho de el arco.

    Minuto 8′ Atlético de Madrid 0-0 Club Brugge

    Stankovic (Brujas) saca un disparo con la derecha desde fuera del área.

    Minuto 7′ Atlético de Madrid 0-0 Club Brugge

    Remate fallado por Álex Baena (Atlético de Madrid).

    Minuto 3′ Atlético de Madrid 0-0 Club Brugge

    Remate rechazado de Nicolò Tresoldi (Brujas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Joel Ordóñez.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    La Prensa forma parte de

    The Trust Project
    TEMAS: FútbolAtlético de MadridLiga de Campeones

    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • De la Nueva Joya a Boquete: las dos audiencias que marcaron el giro en el caso del dirigente del Suntracs Jaime Caballero. Leer más
    • Luis Acevedo, el hombre de negocios y operador del exvicepresidente ‘Gaby’ Carrizo. Leer más
    • MEF aclara pago sobre el Cepadem y la fase en que se encuentra el Cepanim. Leer más
    • Fallo contra el contrato de PPC ya está en firme; se formaliza caída de la concesión portuaria. Leer más
    • PASE-U: estos son los sitios y centros de pago habilitados para este lunes 23 de febrero por el Ifarhu. Leer más
    • IMA anuncia puntos de venta de las Agroferias para este martes 24 y miércoles 25 de febrero de 2026. Leer más
    • Aprehenden a dos exfiscalizadores de la Contraloría y un funcionario del ISA por presunto peculado en proyecto de cacao. Leer más