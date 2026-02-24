Minuto a minuto: Atlético de Madrid vs. Club Brugge en la Liga de Campeones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, definió su once titular para el duelo de este martes por la Liga de Campeones frente al Club Brugge KV, en el estadio Metropolitano, con una apuesta ofensiva liderada por Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

El conjunto rojiblanco formará de inicio con Jan Oblak en la portería; una línea defensiva compuesta por Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri; en el mediocampo estarán Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke y Álex Baena; mientras que en la delantera arrancarán Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

🇪🇨⚽ Joel Ordóñez al rescate del Club Brugge.#UCL pic.twitter.com/xmxEuyOZ5r — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) February 24, 2026

Minuto 45′ Atlético de Madrid 1-1 Club Brugge Terminó la primera mitad de un partidazo. Atlético de Madrid y el Club Brugge igualan a un gol.

Minuto 45′ Atlético de Madrid 1-1 Club Brugge Oblak vuelve a salvar al Atlético con otra buena jugada del Brugge. El equipo de Bélgica juega sin complejos.

Minuto 38′ Atlético de Madrid 1-1 Club Brugge Brandon Mechele (Brujas) saca un cabezazo a quemarropa, pero Oblak salva al Atlético.

Minuto 36′ Atlético de Madrid 1-1 Club Brugge Joel Ordóñez (Brujas) remate de cabeza y pone la igualdad en el marcador.

Minuto 29′ Atlético de Madrid 1-0 Club Brugge Aparece Julián Álvarez con un remate de cabeza, que sale apenas afuera.

Minuto 23′ Atlético de Madrid 1-0 Club Brugge En una tremenda jugada individual Alexander Sorloth remeta y pone arriba al Atlético de Madrid.

Minuto 20′ Atlético de Madrid 0-0 Club Brugge Hugo Vetlesen (Brujas) remata con la zurda desde el centro del área.

Minuto 13′ Atlético de Madrid 0-0 Club Brugge Giuliano Simeone patea de zurda desde muy cerca. La pelota se pierde por el sector derecho de el arco.

Minuto 8′ Atlético de Madrid 0-0 Club Brugge Stankovic (Brujas) saca un disparo con la derecha desde fuera del área.

Minuto 7′ Atlético de Madrid 0-0 Club Brugge Remate fallado por Álex Baena (Atlético de Madrid).