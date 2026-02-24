Minuto a minuto: Atlético de Madrid vs. Club Brugge en la Liga de Campeones
El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, definió su once titular para el duelo de este martes por la Liga de Campeones frente al Club Brugge KV, en el estadio Metropolitano, con una apuesta ofensiva liderada por Alexander Sorloth y Julián Álvarez.
El conjunto rojiblanco formará de inicio con Jan Oblak en la portería; una línea defensiva compuesta por Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri; en el mediocampo estarán Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke y Álex Baena; mientras que en la delantera arrancarán Julián Álvarez y Alexander Sorloth.
Medio Tiempo- Atlético de Madrid 1-1 Club Brugge
🇪🇨⚽ Joel Ordóñez al rescate del Club Brugge.#UCL pic.twitter.com/xmxEuyOZ5r— Liga de Campeones (@LigadeCampeones) February 24, 2026
📞⚽ Alexander Sørloth#UCL | @Atleti pic.twitter.com/utOILzQSkE— Liga de Campeones (@LigadeCampeones) February 24, 2026
🙌 𝐗𝐈 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🙌— Liga de Campeones (@LigadeCampeones) February 24, 2026
¡Así salen ambos conjuntos para el partido definitivo!
