Sorpresa en Francia por la situación de Michael Amir Murillo en el Olympique de Marsella

La relegación del defensor panameño al equipo de reservas ha causado impacto en la prensa francesa. El periodista Fabrice Lamperti detalla las razones, el contexto del club y el futuro del jugador.

La decisión del técnico italiano Roberto De Zerbi de relegar al panameño Michael Amir Murillo al equipo de reservas del Olympique de Marsella generó sorpresa en territorio francés, especialmente después de que el entrenador argumentara en conferencia de prensa una supuesta “falta de hambre” y errores defensivos por parte del futbolista canalero.

En medio de esta compleja situación, el periodista francés Fabrice Lamperti, del diario La Provence, compartió con La Prensa su opinión sobre el caso referente a Murillo, el impacto de la decisión en el club y los posibles escenarios a futuro para el defensor panameño.

“Ningún jugador ha comentado esta decisión. El único jugador que ha hablado con los medios estos últimos días es Ethan Nwaneri, quien acaba de llegar a Marsella y tiene solo 18 años. Pedirle su opinión no habría tenido sentido. La directiva está siguiendo la decisión del entrenador”, dijo Lamperti, quien comentó que esta determinación ha causado mucha sorpresa.

“No es la primera vez que De Zerbi actúa así. Intenta motivar a su equipo y se centra en quienes, en su opinión, no están haciendo lo suficiente. Los medios se sorprendieron porque Murillo es un tipo tranquilo y humilde, muy querido en el vestuario. Nunca alza la voz. Es cierto que participó en algunos goles encajados, pero no es el único culpable. Así que todos están muy sorprendidos”, añadió.

Sobre los argumentos expuestos por De Zerbi, Lamperti distingue entre el aspecto futbolístico y el plano emocional.

“Murillo no parece menos involucrado que los demás. Es alguien que se guarda muchas cosas; no parece expresar mucho sus sentimientos y puede dar la impresión de estar triste”, señaló Lamperti, quien recordó un incidente ocurrido la campaña pasada.

“La temporada pasada, De Zerbi lo atacó verbalmente durante un partido en Nantes, y (Mehdi) Benatia lo defendió. De Zerbi se disculpó después. Quizás las cosas se calmen también esta vez, aunque las acusaciones en su contra sean mucho más graves”, agregó.

En cuanto al rendimiento de Murillo antes de ser enviado a la reserva, el análisis del periodista francés es prudente, al indicar que no era el mismo jugador de hace unos meses atrás.

“No era el mismo Murillo de la temporada pasada, ni siquiera al principio de esta. Parece triste. Constantemente cambia posiciones, así que De Zerbi podría estar pidiéndole que haga cosas con las que aún no se siente cómodo”, mencionó Lamperti, quien no considera que el panorama esté cerrado para el futbolista istmeño.

“Nada es irreparable. Creo que Murillo es un buen profesional; será ejemplar y acabará volviendo al primer equipo”, indicó.

Además, introdujo un elemento clave relacionado con el momento que atraviesa el club y el propio entrenador en esta temporada.

“¿Y qué pasará con De Zerbi? Está bajo presión; el partido de Copa de Francia del martes por la noche contra el Rennes podría cambiarlo todo. El Marsella es un equipo en crisis, y si no revierte la situación rápidamente, el futuro de De Zerbi podría volverse incierto y… beneficiar a Murillo”, concluyó.

El Marsella enfrentará el próximo domingo 8 de febrero al PSG, en el Parque de los Príncipes, en la jornada 21 de la Ligue 1.