Panamá, 26 de mayo del 2026

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    Polémica

    Sorpresa en Panamá: Kadir Barría queda fuera de la convocatoria final

    La ausencia del delantero del Botafogo en la lista final de Panamá para el Mundial 2026 sorprende, pese a su buen nivel en Brasil.

    Humberto Cornejo
    Sorpresa en Panamá: Kadir Barría queda fuera de la convocatoria final
    Thomas Christiansen habla con Kadir Barría durante el partido contra México, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. EFE/ Bienvenido Velasco

    La ausencia de Kadir Barría se convirtió en una de las principales sorpresas en la convocatoria de la selección de Panamá para la Copa Mundial de la FIFA 2026, pese al buen momento que atraviesa con el Botafogo en Brasil.

    El técnico Thomas Christiansen explicó que el jugador formará parte del grupo de cuatro reservas, junto a Iván Anderson, Víctor Griffith y José Murillo, una decisión que generó debate considerando el rendimiento reciente del joven futbolista.

    Barría, de 18 años, había despertado expectativas tras su desempeño con el club brasileño, tanto en la categoría Sub-20 como en el primer equipo, además de sumar participación en la Copa Sudamericana. Su proyección venía respaldada también por sus primeras experiencias con La Roja, luego de debutar con gol ante Bolivia, ver minutos frente a México y formar parte de la gira por Sudáfrica.

    Pese a no integrar la lista definitiva, el atacante sigue siendo uno de los mejores talentos con los que cuenta Panamá para el futuro.

    Ahora, La Roja se prepara para su segunda Copa del Mundo, en la que quedó ubicada en el Grupo L junto a Ghana, Inglaterra y Croacia.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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