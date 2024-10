Sorpresa y orgullo: John Gunn vive su primer llamado con la selección de Panamá

Escuchar audio noticia

El portero de la selección de Panamá, John Gunn, expresó lo orgulloso que se siente por representar al país y por el recibimiento que le dieron sus compañeros y el cuerpo técnico, durante la fecha FIFA de octubre en el que enfrentaron a Estados Unidos y Canadá.

Gunn, de 24 años, comentó, en una entrevista a ESPN, que la convocatoria por el técnico Thomas Christiansen fue una sorpresa muy grata, porque no se la esperaba.

“No sabía que me iban a llamar, pero cuando me llamaron tenía mucho orgullo de ser llamado. Es un honor representar a Panamá”, dijo Gunn a Juanxo Villaverde y Male Polanco, especialistas de ESPN.

“Me recibieron muy bien desde el primer día. Hablé con ellos y me hicieron chistes. Así hacen en cualquier equipo si eres nuevo. Me recibieron muy bien y ya yo creo que voy a tener amigos de por vida”, agregó.

De igual forma, Gunn comentó que fue muy grato volver a trabajar con el entrenador de guardametas, Donaldo González, y que Christiansen le dio palabras de aliento para que continúe trabajando fuerte con su equipo.

“Trabajé con Donaldo el año pasado, en mayo con el Sub-23, fue bueno verlo otra vez. El cuerpo técnico me recibió muy bien”, expresó Gunn, quien juega en el New England Revolution II, en la MLS Next Pro.

“Hablé con Tomás un poco. No hablé mucho porque nada más fueron cuatro o cinco días. Me dio la bienvenida al equipo y me comentó que estaba trabajando duro y que lo estaba haciendo bien, que siguiera así”, añadió.

Esta fue la primera temporada profesional de Gunn, luego de firmar su primer contrato con New England Revolution II, que compite en la tercera división de las ligas en Estados Unidos.

“Este año, como equipo, no hicimos una gran temporada, pero para mí fue un año importante. Fue mi primer año como profesional. Fue un año para avanzar en mi carrera y trabajar duro para llegar a la meta de llegar al primer equipo y también para jugar con la selección de Panamá. Fue una gran experiencia y espero que la próxima temporada sea mejor”, señaló Gunn.

“Obviamente, quiero seguir con el equipo nacional, pues tengo que trabajar para llegar a ese nivel y quedarme con los llamados del cuerpo técnico”, finalizó.