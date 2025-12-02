Panamá, 02 de diciembre del 2025

    Serie hípica

    Sortean los carriles para el Clásico del Caribe que se correrá este domingo en Panamá

    Henry Cárdenas P.
    Sorteo de carriles para el Clásico del Caribe. Cortesía

    Los carriles para el Clásico Internacional del Caribe, que se correrá este domingo 7 de diciembre en el Hipódromo Presidente Remón, fueron sorteados y solo queda esperar el timbre de partida.

    El evento estelar de esa tarde forma parte de la Serie Hípica del Caribe que consta de otras cinco carreras internacionales.

    Carriles para el Clásico del Caribe:

    • Sol Catire Bello (PMA) – Ariosto Delgado

    • Lodyto Race (MEX) – Irad Ortiz Jr.

    • Radiólogo (PR) – Juan Carlos Díaz

    • Escapada (PMA) – Lorenzo Lezcano

    • Brigo (PMA) – Luis Sáez

    • Aryna (PMA) – Jimmy Carrión

    • Cholo Moon (PMA) – Luis E. Arango

    • Soy Auyán (PMA) – Miguel Ángel Vásquez

    El anuncio oficial estuvo encabezado por Carlos de Oliveira, director del Hipódromo Presidente Remón; Rafael Fernández, presidente del Comité Organizador; José Zajia, presidente de la Confederación Hípica del Caribe; y Miguel Ordoñez, director del Instituto Panameño de Deportes.

    Este domingo también se correrán otros eventos estelares como la Copa Confraternidad del Caribe, en honor a Gisela Moscoso de Palermo; Copa Dama del Caribe, en homenaje a Graciela Quelquejeu de Chapman; Copa Velocidad del Caribe, dedicada a Anel Miranda Batista; Copa Invitacional de Importados, en honor a Manfred Codik y Eugenio Deschampas; y la Copa Confraternidad del Caribe, en honor a Luis Shirley Campbell.

    La tarde hípica costa de varios eventos estelares. Cortesía

    Hay dos copas Confraternidad; uno para yeguas y otro para caballos.

    El Clásico Internacional del Caribe estará dedicado a la figura del preparador panameño Alberto Paz Rodríguez y se desarrollará en distancia de 1,800 metros, cerca de las 5:00 p.m.

    En la cita deportiva participarán jinetes internacionales, incluyendo a los panameños Luis Sáez, Fernando Jara, Miguel Ángel Vásquez y Ricardo Santana Jr.; a los puertorriqueños Irad Ortiz Jr y Juan Carlos Díaz; y al mexicano Luis Contreras, entre otros destacados látigos.

    En el acto de este martes también participaron propietarios, preparadores, jinetes, criadores y veterinarios, cuyos ejemplares formarán parte de los seis eventos programados para la gala hípica.

    El Hipódromo informó que Pandeportes ofrecerá más de 900 estacionamientos gratuitos.

    Para ese día se tiene programado habilitar en el área de la tribuna grande la Vereda Gastronómica, con el Festival de Sabores, entre otras actividades.

    Los boletos de entrada tendrán un costo de $3.00 adultos, $2.00 jubilados y $1.00 niños mayores de 12 años.

