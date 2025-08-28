Sorteo de la Liga de Campeones: mira aquí los enfrentamientos

Esta mañana (hora de Panamá) se sorteó la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026 en el Foro Grimaldi de Mónaco. El calendario de partidos lo anunciará UEFA el sábado.
PSG (FRA) jugará en casa ante Bayern Múnich (GER), Atalanta (ITA), Tottenham (ING) y Newcastle (ING), y visitará a Barcelona (ESP), Bayer Leverkusen (GER), Sporting (POR) y Athletic (ESP).
The Paris Saint-Germain league phase schedule in the @ChampionsLeague! 👊#UCL pic.twitter.com/z75HHlDQbx— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 28, 2025
Real Madrid (ESP) jugará en casa ante Manchester City (ING), Juventus (ITA), Marsella (FRA) y Mónaco (FRA), y visitará a Liverpool (ING), Benfica (POR), Olympiacos (GRE) y Kairat Almaty (KAZ).
📝✨ ¡Nuestros rivales en la @LigadeCampeones 2025/26!@adidasfootball pic.twitter.com/0c39tS5TEp— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 28, 2025
Manchester City (ING) jugará en casa ante Borussia Dortmund (GER), Bayer Leverkusen (GER), Nápoles (ITA) y Galatasaray (TUR), y visitará a Real Madrid (ESP), Villarreal (ESP), Bodo Glimt (NOR) y Mónaco (FRA).
Our 2025/26 @ChampionsLeague league phase opponents 📋👇 pic.twitter.com/i2F4mmsVNu— Manchester City (@ManCity) August 28, 2025
Bayern Múnich (GER) jugará en casa ante Chelsea (ING), Brujas (BEL), Sporting (POR) y Union SG (BEL), y visitará a PSG (FRA), Arsenal (ING), PSV (NED) y Pafos (CYP).
🏠𝗛𝗢𝗠𝗘 & 𝗔𝗪𝗔𝗬 ✈️ pic.twitter.com/6j2lvoJXYC— FC Bayern (@FCBayernEN) August 28, 2025
Liverpool (ING) jugará en casa ante Real Madrid (ESP), Atlético de Madrid (ESP), PSV (NED) y Qarabag (AZE), y visitará a Inter (ITA), Eintracht Fráncfort (GER), Marsella (FRA) y Galatasaray (TUR).
Our #UCL league phase opponents are confirmed ✅ pic.twitter.com/jQulzkzeUs— Liverpool FC (@LFC) August 28, 2025
Inter Milán (ITA) jugará en casa ante Liverpool (ING), Arsenal (ING), Slavia Praga (CZE) y Kairat Almaty (KAZ), y visitará a Borussia Dortmund (GER), Atlético de Madrid (ESP), Ajax (NED) y Union SG (BEL).
Le nostre avversarie per la prossima @ChampionsLeague 🌍#ForzaInter #UCL #UCLDraw pic.twitter.com/rvkllpMRQ5— Inter ⭐⭐ (@Inter) August 28, 2025
Chelsea (ING) jugará en casa ante Barcelona (ESP), Benfica (POR), Ajax (NED) y Pafos (CYP), y visitará a Bayern Múnich (GER), Atalanta (ITA), Nápoles (ITA) y Qarabag (AZE).
Bring on the @ChampionsLeague! 😍 pic.twitter.com/D5VRi30JKI— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 28, 2025
Borussia Dortmund (GER) jugará en casa ante Inter (ITA), Villarreal (ESP), Bodo Glimt (NOR) y Athletic (ESP), y visitará a Manchester City (ING), Juventus (ITA), Tottenham (ING) y Copenhague (DIN).
The stage is set. These are our rivals for the @ChampionsLeague 25/26 League Phase 🖤💛 pic.twitter.com/07u1jUiwcF— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 28, 2025
Barcelona (ESP) jugará en casa ante PSG (FRA), Eintracht Fráncfort (GER), Olympiacos (GRE) y Copenhague (DIN) y visitará a Chelsea (ING), Brujas (BEL), Slavia Praga (CZE) y Newcastle (ING).
🚨 These are our eight opponents for the UCL League phase#ucldraw pic.twitter.com/h8fliXEgsA— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 28, 2025
Arsenal (ING) jugará en casa ante Bayern Múnich (GER), Atlético de Madrid (ESP), Olympiacos (GRE) y Kairat Almaty (KAZ), y visitará a Inter (ITA), Brujas (BEL), Slavia Praga (CZE) y Athletic (ESP).
Locked in 🔒 pic.twitter.com/MWCjJ79LRO— Arsenal (@Arsenal) August 28, 2025
Atlético de Madrid (ESP) jugará en casa ante Inter (ITA), Eintracht Fráncfort (GER), Bodo Glimt (NOR) y Union SG (BEL), y visitará a Liverpool (ING), Arsenal (ING), PSV (NED) y Galatasaray (TUR).
Nuestra fase liga de la Champions 💫 pic.twitter.com/N4mhQPidh6— Atlético de Madrid (@Atleti) August 28, 2025
Juventus (ITA) jugará en casa ante Borussia Dortmund (GER), Benfica (POR), Sporting (POR) y Pafos (CYP), y visitará a Real Madrid (ESP), Villarreal (ESP), Bodo Glimt (NOR) y Mónaco (FRA).
🇪🇺 #UCLdraw: Done! ✔️— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) August 28, 2025
📝 Here’s who we come up against in the League Phase of this season’s Champions League ✨ pic.twitter.com/9wkYuTJYmq
Tottenham (ING) jugará en casa ante Borussia Dortmund (GER), Villarreal (ESP), Slavia Praga (CZE) y Copenhague (DIN), y visitará a PSG (FRA), Eintracht Fráncfort (GER), Bodo Glimt (NOR) y Mónaco (FRA).
Our @ChampionsLeague 2025/26 league phase opponents ✨ pic.twitter.com/J2VWkSgaif— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 28, 2025
Marsella (FRA) jugará en casa ante Liverpool (ING), Atalanta (ITA), Ajax (NED) y Newcastle (ING), y visitará a Real Madrid (ESP), Brujas (BEL), Sporting (POR) y Union SG (BEL).
𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 𝟐𝟓/𝟐𝟔 ✨— Olympique de Marseille 🇵🇦🇦🇷🇪🇸 (@OM_Espanol) August 28, 2025
🏴 Liverpool (H)
🇪🇸 Real Madrid (A)
🇮🇹 Atalanta (H)
🇧🇪 Bruges (A)
🇳🇱 Ajax Amsterdam (H)
🇵🇹 Sporting CP (A)
🏴 Newcastle United (H)
🇧🇪 Union Saint-Gilloise (A)#UCLdraw pic.twitter.com/RhhfORB4fl
Nápoles (ITA) jugará en casa ante Chelsea (ING), Eintracht Fráncfort (GER), Sporting (POR) y Qarabag (AZE), y visitará a Manchester City (ING), Benfica (POR), PSV (NED) y Copenhague (DIN).