Spartan Race llega por primera vez a Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Autódromo Panamá será sede de la prueba, que contará con recorridos de 5 y 10 kilómetros, categorías para atletas élite y aficionados, además de circuitos especiales para niños.

Este domingo 24 de mayo, Panamá abrirá las puertas a una nueva competición diseñada para poner a prueba los límites de los mejores atletas de la región: el Spartan Race. Con presencia en México y Costa Rica, esta organización llega al país con la intención de convertirse en un evento anual.

La carrera de obstáculos, que se llevará a cabo en el Autódromo Panamá, en Chame, tendrá dos modalidades: Super 10K y Spartan Sprint.

La modalidad principal, Super 10K, contará con 29 obstáculos distintos en un recorrido de 10 kilómetros, entre los que destacan “Hércules”, “Twister”, “Olympus”, “Atlas” y otros más, específicamente creados para poner a prueba las capacidades físicas de los participantes.

Por su parte, Spartan Sprint será una versión reducida de 5 kilómetros con muchos de los mismos obstáculos, dirigida a quienes no desean participar en la carrera principal, pero igualmente quieren probar suerte en la competencia.

Habrá tres categorías. La principal de la jornada, Élite, está dirigida a atletas competitivos de alto nivel, quienes correrán por tiempo y bajo reglas estrictas con penalizaciones completas.

También estará la categoría “Age Group”, una competencia dividida por rangos de edad, con el mismo formato de Élite.

Para los entusiastas que buscan disfrutar la experiencia de las OCR (carreras de obstáculos, por sus siglas en inglés), pero sin la presión de competir al máximo nivel, estará disponible la categoría “Open”, abierta a todo público y sin límite de tiempo, donde el enfoque principal será completar el desafío y disfrutar la experiencia.

En el Spartan Race Panamá podrán participar personas de todas las edades. Habrá una versión para niños, con circuitos de 1.5 kilómetros para edades entre 7 y 9 años, y de 3 kilómetros con obstáculos para participantes entre 9 y 14 años. Estas carreras no tendrán premiación por ganador, sino que buscarán incentivar a los más pequeños a afrontar este reto.

Rodolfo Villalobos, representante de Spartan Race, aseguró que la meta es convertir al Spartan Race Panamá en el evento de carreras de obstáculos más grande de Latinoamérica.

“Creemos que Panamá es el lugar idóneo para desarrollar este deporte. Sabemos que hay muchos entusiastas que practican CrossFit, Hyrox y todo tipo de carreras, inclusive de obstáculos, así que los invitamos a que nos acompañen en el Autódromo”, planteó Villalobos.

La conferencia de prensa para el Spartan Race Panamá 2026 se llevó a cabo esta semana. Foto: Carlos Vidal-Endara

Sobre la elección del Autódromo Panamá como sede del evento, el representante explicó que, al momento de escoger un lugar, debían tomar en cuenta varios factores, entre ellos contar con al menos 10 hectáreas para desarrollar la competencia.

“Es importante que las personas tengan un lugar accesible para estacionarse. Además, uno de los requerimientos de la marca es que no estemos a más de dos horas de un aeropuerto. Esto se debe a que viene gente de afuera para competir: chilenos, peruanos, mexicanos y más. Por eso, después de varias reuniones decidimos que la mejor opción para nosotros era el Autódromo Panamá”, indicó.

El gerente de experiencias del Autódromo Panamá, George Hazbun, explicó que el recinto siempre ha apoyado distintos deportes y aseguró que el circuito no es únicamente para automovilismo, sino que tiene potencial para albergar otro tipo de eventos, incluidos conciertos.

“Este es el primer paso que damos para salir de nuestra área de confort, del automovilismo y la motovelocidad. Estamos muy contentos de hacer algo nuevo y diferente”, relató.

La acción del domingo arrancará desde las 8 a.m. con la categoría Élite. A partir de las 8:15 a.m. saldrán los participantes inscritos en las demás categorías.