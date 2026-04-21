Spartans, Dolphins, Fighting Owls y Green Panthers ganan en Liga123

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Liga123 Sub-10 vivió una jornada llena de goles, goleadas y partidos vibrantes, con actuaciones destacadas y remontadas que marcaron el ritmo del torneo.

Este domingo se jugó la segunda fecha de la Liga123 en su categoría Sub-10, con una cartelera de seis partidos celebrada en el Geely Field del Yappy Park de Paseo del Norte.

El primer choque del día fue un duelo eléctrico entre los Gators del Colegio St. Mary y el Colegio San Agustín. Milán Vieto y un doblete de Demóstenes Duclias Cedeño marcaron para el St. Mary, mientras que Daniel Morales y un doblete de Ian Rojas anotaron para el San Agustín.

El segundo partido de la jornada trajo uno de los encuentros más infartantes hasta la fecha, con la victoria de los Spartans del Colegio La Salle por 3-2 sobre los Eagles de El Colegio de Panamá. Juan Ramón Delgado y Nicolás Orozco anotaron para los Eagles, mientras que José Augusto Díaz y un doblete de Roy Mitre en los últimos tres minutos le dieron la victoria a los Spartans.

El tercer duelo de la jornada fue triunfo contundente de los Dolphins de la International School of Panama por 5-0 sobre los Lions del Colegio Real. Rodrigo Yagüe firmó un triplete, mientras que Nathan Simhon y Maxim Gómez completaron la goleada.

El cuarto encuentro fue otra victoria dominante, esta vez de los Fighting Owls de la Academia Interamericana sobre los Mustangs del Panamerican School por 6-0. Alejandro González, Oliver Bermúdez, Ignacio Villanueva, Sebastián Romagosa y un doblete de Fernando Sánchez marcaron los goles.

El penúltimo partido del día trajo la goleada más amplia de la jornada, con el triunfo por 8-2 de los Green Panthers del Instituto Panamericano sobre las Águilas del Colegio Javier. Isaac Guevara marcó cuatro goles, Evans Acosta anotó tres y Joseph Aguilar aportó uno para el IPA, mientras que Diego Barrios anotó dos para el Javier.

El último enfrentamiento del día fue el triunfo de los Brader Raiders por 4-3 sobre los Jaguars del Metropolitan School. Diego Pinzón, Guillermo Blanco y un doblete de Mateo Cohen marcaron para el Brader, mientras que David Jaramillo anotó dos y un autogol completó los tantos del Metropolitan School.

Calendario de la tercera jornada

La Liga123 volverá a la acción este próximo domingo con una cartelera de seis partidos en el Geely Field del Yappy Park, bajo el siguiente cronograma:

Colegio Javier vs. Colegio Brader - 8:00 a.m.

Instituto Panamericano vs. Academia Interamericana - 9:00 a.m.

Panamerican School vs. Colegio Episcopal - 10:00 a.m.

Colegio Real vs. Oxford - 11:00 a.m.

El Colegio de Panamá vs. Colegio San Agustín - 12:00 p.m.

Colegio La Salle vs. International School of Panama - 1:00 p.m.