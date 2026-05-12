Sporting de San Miguelito se desvincula de José Calderón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Sporting San Miguelito informó este martes que el guardameta José Calderón ya no forma parte de la institución, un día después de que la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) anunciara la suspensión provisional de seis meses de toda actividad de fútbol federado para el jugador.

“José Calderón ya no forma parte de nuestra institución y, como club, reiteramos de manera firme e inequívoca que no respaldamos ni toleramos conductas que atenten contra la integridad, la transparencia, el juego limpio y los valores fundamentales del fútbol”, señaló el club en un comunicado.

El Sporting explicó que, en cumplimiento de la medida de la Fepafut y de acuerdo con las disposiciones contractuales y reglamentarias, se decidió dar por terminada la relación contractual con el jugador. Aun así, el club enfatizó que respeta “plenamente el principio de presunción de inocencia y el debido proceso”, evitando emitir juicios anticipados mientras se desarrollan las investigaciones.

Además, la institución reafirmó su disposición de colaborar con las autoridades deportivas para contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la protección de la credibilidad del fútbol panameño.

Por su parte, la FEPAFUT explicó que la suspensión provisional de Calderón se da “en estricto apego a los reglamentos vigentes y con el objetivo de salvaguardar la integridad del fútbol panameño y la transparencia de las competiciones”.