Panamá, 28 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    COPA CENTROAMERICANA

    Sporting San Miguelito busca cerrar líder del Grupo B en la Copa Centroamericana 2025

    Jaime Heilbron
    Sporting San Miguelito busca cerrar líder del Grupo B en la Copa Centroamericana 2025
    Cortesía: Concacaf.

    El Grupo B cierra la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025 con un Sporting San Miguelito ya clasificado a cuartos, que buscará asegurar el primer lugar en un escenario donde tres históricos de Centroamérica pelean por el otro cupo. El Sporting visitará al Real España en San Pedro Sula, mientras que el Herediano recibirá al Municipal de Guatemala este jueves.

    El camino del Sporting hasta ahora

    Tras descansar en la primera jornada, el Sporting San Miguelito viajó a Guatemala, donde consiguió un valioso empate 1-1 ante Municipal, club emblemático de la región y exequipo de Jaime Penedo. Los panameños se adelantaron al minuto 2, pero el empate llegó al 32.

    En la tercera fecha, en el Estadio de la Universidad Latina en Penonomé, el Sporting venció 2-1 al Diriangén de Nicaragua. De nuevo, un gol tempranero al minuto 2 y otro al 22 le bastaron para sumar tres puntos.

    En la jornada anterior, también en Penonomé, el Sporting derrotó 2-0 al Herediano, alcanzando siete puntos y asegurando la clasificación. Los goles llegaron al 44 y 64, confirmando un inicio histórico para los de San Miguelito.

    Escenario del Grupo B

    El Sporting lidera con 7 puntos (+3) y ya tiene el boleto asegurado. Detrás vienen: Municipal (5 pts, +1), Herediano (3 pts, -2, 6 goles) y Real España (3 pts, -2, 4 goles).

    Sporting San Miguelito busca cerrar líder del Grupo B en la Copa Centroamericana 2025
    Tomada de Instagram: @thechampionscup.

    • Si gana, Sporting termina primero.

    • Si empata y Municipal no golea (diferencia de tres goles) o anota más goles, también.

    • Si pierde, igual avanza, pero el liderato dependerá del resultado entre Municipal y Herediano.

    • Municipal depende de sí mismo: si gana, clasifica.

    • Herediano o Real España necesitan ganar y esperar resultados.

    Detalles de los partidos

    El Sporting visitará al Real España en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, Honduras.

    El Herediano recibirá al Municipal en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica.

    Ambos partidos se jugarán el jueves a las 9:00 p.m. (hora de Panamá).

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • Todo lo que necesitas saber sobre las agroferias del IMA para este miércoles 27 de agosto: horarios y puntos de venta. Leer más
    • Luis Oliva y Budy Attie son aprehendidos en operativos de la Policía y el Ministerio Público. Leer más
    • Limpian la escultura del Cristo del Abismo en las profundidades del mar italiano. Leer más
    • Desmantelan red que movió $7.1 millones mediante una cadena de salones de belleza. Leer más
    • Estos son los puntos de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 28 de agosto. Leer más
    • Segundo pago del bono de $50 a jubilados y pensionados sigue sin fecha definida. Leer más