Sporting San Miguelito busca cerrar líder del Grupo B en la Copa Centroamericana 2025

El Grupo B cierra la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025 con un Sporting San Miguelito ya clasificado a cuartos, que buscará asegurar el primer lugar en un escenario donde tres históricos de Centroamérica pelean por el otro cupo. El Sporting visitará al Real España en San Pedro Sula, mientras que el Herediano recibirá al Municipal de Guatemala este jueves.

El camino del Sporting hasta ahora

Tras descansar en la primera jornada, el Sporting San Miguelito viajó a Guatemala, donde consiguió un valioso empate 1-1 ante Municipal, club emblemático de la región y exequipo de Jaime Penedo. Los panameños se adelantaron al minuto 2, pero el empate llegó al 32.

En la tercera fecha, en el Estadio de la Universidad Latina en Penonomé, el Sporting venció 2-1 al Diriangén de Nicaragua. De nuevo, un gol tempranero al minuto 2 y otro al 22 le bastaron para sumar tres puntos.

En la jornada anterior, también en Penonomé, el Sporting derrotó 2-0 al Herediano, alcanzando siete puntos y asegurando la clasificación. Los goles llegaron al 44 y 64, confirmando un inicio histórico para los de San Miguelito.

Escenario del Grupo B

El Sporting lidera con 7 puntos (+3) y ya tiene el boleto asegurado. Detrás vienen: Municipal (5 pts, +1), Herediano (3 pts, -2, 6 goles) y Real España (3 pts, -2, 4 goles).

Si gana , Sporting termina primero.

Si empata y Municipal no golea (diferencia de tres goles) o anota más goles , también.

Si pierde , igual avanza, pero el liderato dependerá del resultado entre Municipal y Herediano.

Municipal depende de sí mismo : si gana, clasifica.

Herediano o Real España necesitan ganar y esperar resultados.

Detalles de los partidos

El Sporting visitará al Real España en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, Honduras.

El Herediano recibirá al Municipal en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica.

Ambos partidos se jugarán el jueves a las 9:00 p.m. (hora de Panamá).