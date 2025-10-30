Sporting le ganó a Plaza Amador y se clasifica a la Copa de Campeones Concacaf 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Sporting San Miguelito venció este miércoles 29 de octubre 3-2 (4-2 global) al CD Plaza Amador y se quedó con el Play-In de la Copa Centroamericana, logrando así el boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

El duelo comenzó con un Sporting decidido a imponer condiciones, en el estadio Rommel Fernández.

Apenas al minuto 8, Armando Cooper estremeció el arco rival con un potente disparo que se estrelló en el poste, avisando lo que vendría.

Sin embargo, el primero en golpear fue Plaza Amador, cuando Alberto Negrito Quintero aprovechó un centro preciso de Everardo Rose y marcó el 1-0 (1-1 global) al minuto 15, encendiendo la esperanza placina.

Sporting respondió de inmediato. Cuatro minutos después, Martín Ruiz apareció dentro del área para definir con clase ante Marcos Allen y devolverle la ventaja a los académicos (1-2 global).

Aunque Plaza dominó la posesión del balón, le faltó profundidad, hasta que al minuto 35, una falta de Kevin Mosquera sobre Rose generó un penal. Erick Davis no falló y empató el marcador 2-2 en el global, con un disparo colocado al palo derecho.

Antes del descanso, Ramsés De León tuvo una ocasión clara para Sporting, pero su remate se fue desviado.

Segunda parte

En el segundo tiempo, bajo una intensa lluvia, el juego se tornó más físico. Plaza buscó el gol que le diera la clasificación y pidió penal por una caída de Quintero, pero el VAR determinó que no hubo falta.

Plaza apostó al contragolpe con Rose, Quintero y Ricardo Phillips, quien desperdició una buena oportunidad al 53’.

El partido se inclinó a favor de los de San Miguelito cuando José Murillo fue expulsado al minuto 77, dejando a Plaza con uno menos.

El golpe definitivo llegó en los minutos finales Jordan Girón, que había ingresado de cambio, marcó el 2-2 (3-2 global) al minuto 86 tras una gran jugada colectiva. Y cuando el reloj marcaba el 90+7’, el propio Girón firmó su doblete para sentenciar el 3-2 definitivo (4-2 global), desatando la celebración de los académicos.

Con esta victoria, Sporting San Miguelito no solo selló su pase a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf 2026.