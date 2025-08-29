Sporting San Miguelito, líder pese a goleada y Plaza Amador se medirá al Real España en cuartos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La fase de grupos de la Copa Centroamericana llegó a su desenlace este jueves con una jornada que reacomodó las posiciones y dejó confirmados los cruces de cuartos de final. En San Pedro Sula, el Real España goleó 4-0 al Sporting San Miguelito, resultado que sin embargo no le impidió al cuadro académico cerrar como líder del grupo B con 7 puntos.

El partido en el estadio Francisco Morazán comenzó cuesta arriba para los académicos. Apenas al minuto 8, Devron García abrió la cuenta para los catrachos con un cabezazo. El árbitro salvadoreño Filiberto Martínez sancionó una falta inexistente de Rodrigo Tello, lo que permitió a Brayan Moya ampliar la ventaja desde el punto penal al minuto 29. Nixon Cruz puso el tercero al 32’ en la desconcentración del momento, y en la recta final Gustavo Souza sentenció el 4-0 al minuto 80.

La presentación del Sporting dejó sensaciones negativas en defensa, especialmente en los centrales Alexis Cedeño y Omar Alba, quienes pasaron una noche complicada ante la claridad del Real España. El conjunto rojinegro, dirigido por César Aguilar, no logró encontrar respuestas y terminó cediendo con claridad en territorio hondureño.

A pesar de la goleada, el Sporting se benefició de sus dos triunfos en Penonomé y terminó al frente del grupo con 7 unidades. El Real España, con la victoria, sumó 6 puntos y se ubicó como segundo. Por su parte, Municipal igualó 4-4 en Costa Rica contra Herediano y alcanzó también 6 puntos para quedarse con el tercer lugar, mientras que Diriangén y Herediano cerraron con 4.

Con este cierre, la definición del grupo B completó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, que se disputarán entre el 23 y 25 de septiembre (ida) y entre el 30 de septiembre y 2 de octubre (vuelta).

Los emparejamientos quedaron así:

Plaza Amador vs. Real España

Sporting San Miguelito vs. Xelajú

Motagua vs. Alajuelense

Olimpia vs. Cartaginés

El Plaza Amador, con pleno de puntos en el grupo A, fue el mejor primero de la fase y se enfrentará al peor segundo lugar, que resultó ser el Real España. Por su parte, el Sporting San Miguelito, como peor primero, tendrá que medirse al segundo mejor clasificado, el Xelajú de Guatemala.

La distribución de los cruces abre un escenario especial para Panamá: en caso de que ambos equipos nacionales avancen, se enfrentarían en semifinales, garantizando por primera vez un club panameño en la final del torneo.