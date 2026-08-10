Sporting San Miguelito sigue sin gol en el Torneo Apertura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El equipo de Julio Dely Valdés suma 270 minutos sin gol luego del empate 0-0 ante Alianza.

El gol sigue siendo la principal tarea pendiente para el Sporting San Miguelito en el inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El conjunto académico completó tres fechas sin poder celebrar una anotación, luego de igualar el domingo 0-0 ante Alianza, en un duelo correspondiente a la tercera jornada, disputado en el estadio COS Sports Plaza.

Los dirigidos por Julio César Dely Valdés suman dos puntos en la Conferencia Este y acumulan 270 minutos sin anotar. Sporting inició el campeonato con un empate sin goles frente a Tauro FC, posteriormente cayó 2-0 ante Plaza Amador y volvió a quedarse en blanco contra Alianza.

El equipo académico mostró mayor intención ofensiva durante varios pasajes del encuentro, pero se encontró con una defensa aliancista bien organizada y con la actuación del guardameta Jean Ambuila, quien respondió en los momentos de mayor exigencia.

Sporting generó sus mejores oportunidades en la primera mitad. Sergio Ramírez estuvo cerca tras un tiro de esquina, mientras que Marlon Ávila exigió al arquero rival con un remate de cabeza al minuto 35. En el complemento, Rodrigo Tello y Julio Bethancourt también tuvieron opciones, pero la falta de precisión en la definición volvió a impedir que llegara el primer gol del torneo.

“Lamentablemente no pudimos alcanzar a ponernos por delante en el marcador, pero el equipo lo intentó. El equipo fue de menos a más en el partido, y creo que hay que tener paciencia con este equipo con respecto al tema del gol”, manifestó Dely Valdés al terminar el partido en declaraciones a TVMAX.

¡𝗖𝗔𝗟𝗘𝗡𝗗𝗔𝗥𝗜𝗢 𝗝𝟯! 🗓⚽



Así se jugará la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la #LPFTigo 🏆🤩#NuestroFútbol pic.twitter.com/hrYGmNoAh3 — LPF TIGO (@LPFpanama) August 4, 2026

Por su parte, Alianza continúa invicto y llegó a cinco unidades en la clasificación, luego de administrar también el desgaste provocado por su participación entre semana en la Copa Centroamericana de Concacaf.

“Hay que trabajar, esto es trabajo. Salimos con un grupo alterno, pero esto es trabajo. La realidad es que todos tienen compromiso aquí con el club. Estoy insatisfecho conmigo mismo y por muchas cosas”, expresó el técnico Jair Palacios.

En la primera jornada empató sin goles ante UMECIT y en la segunda fecha superó 1-0 al Árabe Unido de Colón. En el torneo internacional, Alianza viene de caer como visitante 2-1 ante Saprissa, en el estadio Ricardo Saprissa.

El próximo 13 de agosto se enfrentarán a UMECIT en su segundo compromiso de la Copa Centroamericana, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.