Sporting San Miguelito derrota al San Francisco y se aferra a la lucha en la Conferencia Este

El Sporting San Miguelito se llevó el viernes 19 de septiembre una valiosa victoria 0-1 en su visita al estadio Agustín Muquita Sánchez, tras imponerse al San Francisco en la novena jornada del Torneo Clausura 2025, de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Un triunfo que no solo revitaliza sus aspiraciones en la Conferencia Este, sino que además complica el liderato de los Monjes en el Oeste.

El único gol del encuentro llegó temprano, al minuto 11, cuando Rodrigo Tello cazó un rebote dentro del área y definió con frialdad para vencer al arquero local.

Ese tanto resultó suficiente para que los Académicos sumaran tres puntos de oro en un duelo marcado por la intensidad y la lucha en el último tercio de cancha.

San Francisco no encontró la claridad necesaria para romper la defensa del Sporting, que mostró orden táctico y disciplina para mantener la ventaja.

Con esta derrota, los Monjes quedan con 15 unidades y ven amenazado su liderato de la Conferencia Oeste, dependiendo ahora de los resultados que logren Veraguas United y Universitario en sus compromisos de este sábado 20 de septiembre.

Por su parte, el Sporting llega a 12 puntos, manteniéndose firme en la lucha por uno de los dos cupos de playoffs en una Conferencia Este muy pareja, donde cada jornada puede alterar la tabla de posiciones.

La próxima cita del San Francisco será el domingo 26 de septiembre, cuando reciban en La Chorrera al Árabe Unido de Colón, a las 8:30 p.m.

Mientras que el Sporting San Miguelito continuará su camino enfrentando a Universitario, el domingo 28 de septiembre en el estadio de Los Andes, a las 6:15 p.m., en un duelo directo que podría definir posiciones clave de cara a la fase final del torneo.