Panamá, 20 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Torneo Clausura

    Sporting San Miguelito derrota al San Francisco y se aferra a la lucha en la Conferencia Este

    Humberto Cornejo
    Sporting San Miguelito derrota al San Francisco y se aferra a la lucha en la Conferencia Este
    Cuadro titular de Sporting que logró la victoria sobre el San Francisco. Foto: Cortesía/LPF

    El Sporting San Miguelito se llevó el viernes 19 de septiembre una valiosa victoria 0-1 en su visita al estadio Agustín Muquita Sánchez, tras imponerse al San Francisco en la novena jornada del Torneo Clausura 2025, de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

    Un triunfo que no solo revitaliza sus aspiraciones en la Conferencia Este, sino que además complica el liderato de los Monjes en el Oeste.

    El único gol del encuentro llegó temprano, al minuto 11, cuando Rodrigo Tello cazó un rebote dentro del área y definió con frialdad para vencer al arquero local.

    Ese tanto resultó suficiente para que los Académicos sumaran tres puntos de oro en un duelo marcado por la intensidad y la lucha en el último tercio de cancha.

    San Francisco no encontró la claridad necesaria para romper la defensa del Sporting, que mostró orden táctico y disciplina para mantener la ventaja.

    Con esta derrota, los Monjes quedan con 15 unidades y ven amenazado su liderato de la Conferencia Oeste, dependiendo ahora de los resultados que logren Veraguas United y Universitario en sus compromisos de este sábado 20 de septiembre.

    Por su parte, el Sporting llega a 12 puntos, manteniéndose firme en la lucha por uno de los dos cupos de playoffs en una Conferencia Este muy pareja, donde cada jornada puede alterar la tabla de posiciones.

    La próxima cita del San Francisco será el domingo 26 de septiembre, cuando reciban en La Chorrera al Árabe Unido de Colón, a las 8:30 p.m.

    Mientras que el Sporting San Miguelito continuará su camino enfrentando a Universitario, el domingo 28 de septiembre en el estadio de Los Andes, a las 6:15 p.m., en un duelo directo que podría definir posiciones clave de cara a la fase final del torneo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Tuneladora Panamá cruza bajo el Canal y marca un hito en la Línea 3 del Metro. Leer más
    • Buques de la Armada de Estados Unidos ‘siguen pagando por transitar por el Canal’, aclara el administrador. Leer más
    • Panamá ofrecerá cupones de $500 en descuentos a los turistas que se queden en el país entre 3 y 4 noches. Leer más
    • Agentes allanan local de courier en vía España y retienen mercancía sin documentación. Leer más
    • La Universidad de Panamá presenta a los graduados de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.. Leer más