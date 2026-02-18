Sporting San Miguelito sueña en grande ante LA Galaxy

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Sporting San Miguelito recibe al LA Galaxy en Coclé buscando otro golpe internacional, respaldado por una fortaleza que ya le dio resultados en torneos regionales.

Silbando por lo bajo, el Sporting San Miguelito hizo su camino por la Copa Centroamericana de Concacaf 2025. El conjunto rojinegro ganó su grupo, clasificando a cuartos de final, donde fue eliminado en tiempos extras por el Xelajú, eventual subcampeón del certamen.

En la liguilla por clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf, le aguó la fiesta al Plaza Amador, bicampeón panameño, venciéndolo 4-2 en el global para asegurar un lugar en la Copa de Campeones de la Concacaf. Ahora enfrenta uno de los desafíos más importantes en su historia cuando reciba este jueves al Los Angeles Galaxy estadounidense para el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. El partido se celebrará en el estadio del Club Deportivo Universitario en Coclé.

La curiosa elección de la sede internacional del Sporting San Miguelito

Cuando se supo que el Sporting San Miguelito jugaría sus partidos de Copa Centroamericana en Coclé, la decisión sorprendió a muchos. Un equipo capitalino prefiriendo trasladarse más de 100 kilómetros para jugar en el interior parecía ser una decisión de poco sentido, en especial cuando tenía la posibilidad de usar el estadio Rommel Fernández.

La verdad, sin embargo, es que los resultados hablan por sí solos. El conjunto rojinegro ha convertido el estadio de la Universidad Latina en una verdadera fortaleza.

En el certamen centroamericano, el Sporting triunfó en los cuatro partidos que disputó en el interior. En la fase de grupos superó al Diriangén y al Herediano, mientras que en los cuartos de final ganó el partido de vuelta ante el Xelajú, aunque no fue suficiente para avanzar.

Por último, en el partido por el repechaje derrotó por la mínima al Plaza Amador. Ese fue el puntapié inicial para asegurar la clasificación a estas instancias. Por ende, no es sorpresa que el conjunto rojinegro haya elegido continuar con Coclé como su sede para la Copa de Campeones de la Concacaf.

Las claves del partido

El LA Galaxy será un rival muy distinto y de mucho mayor nivel a los otros que el Sporting se ha enfrentado en estos últimos tiempos. Con jugadores de la talla de Riqui Puig, ex Barcelona, y Marco Reus, ex Borussia Dortmund y selección de Alemania, te puede cambiar el ritmo y el desenlace de un partido en segundos.

Anotar primero: Si el Sporting quiere tener alguna chance de ganar el partido y posicionarse para clasificar, necesitará anotar el primer gol del partido. Si puede ser más de uno para crear un tipo de colchón, aún mejor. Realmente no importa cuándo caiga el primer gol, pero una ventaja tempranera siempre es fortuita y en un partido de estas dimensiones siempre ayuda.

Solidez defensiva: El LA Galaxy es un equipo fuerte, consolidado y con jugadores determinantes. Para sobrellevar el partido y sacar adelante un resultado positivo, el Sporting necesitará mantenerse sólido en defensa y jugar un juego inteligente, sin errores tontos y casi perfecto.

Mantener la calma y concentración: Esta última clave va casi de la mano con la anterior, pero es sumamente importante. Al tratarse del primer partido en el certamen y jugando de visita, es probable que el LA Galaxy salga los primeros minutos a evaluar la situación y estudiar al rival. Una vez pasen los primeros minutos, sin embargo, llegará la tormenta. El rival estadounidense apretará el acelerador e intentará atacar y presionar desde ambos costados. La única manera de superar esos momentos será manteniendo la calma y concentración.

Detalles del partido

El balón rodará en el Estadio de la Universidad Latina este jueves 19 de febrero a partir de las 8:00 p.m.