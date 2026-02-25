Sporting San Miguelito va por la gran hazaña ante LA Galaxy

Exclusivo Suscriptores

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Sporting San Miguelito busca una victoria histórica en Los Ángeles para clasificar a octavos de la Copa de Campeones de Concacaf tras el empate en la ida.

El Sporting San Miguelito visitará este miércoles por la noche al Los Angeles Galaxy en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, con una sola cosa en mente: ganar el partido de sus vidas y avanzar a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El club panameño ya está asentado en Los Ángeles desde hace unos días, beneficiado por la postergación de su partido por la sexta fecha del Torneo Clausura de la LPF frente al Club Deportivo Universitario. El enfrentamiento, originalmente programado para disputarse el pasado fin de semana, se reprogramó para el miércoles 4 de marzo.

Empate con sabor a derrota en la ida

En el análisis previo al duelo de ida resalté la importancia de haber ganado ese partido y que ello se impulsaría anotando el primer gol. Lo segundo se cumplió exitosamente; lo primero, lamentablemente, no.

La Academia abrió el marcador con un tanto de Rodrigo Tello al minuto 37, lo que le permitió irse al descanso con ventaja de 1-0. Sin embargo, el Sporting sufrió en el segundo tiempo y no logró sostener la presión rival.

El conjunto estadounidense empató al minuto 68. Joseph Paintsil, delantero ghanés y jugador de su selección, primer rival de Panamá en el Mundial, fue el verdugo del equipo istmeño.

El empate dejó un sabor amargo en el club capitalino, que ahora necesitará un triunfo en tierras californianas para conseguir la clasificación.

Las claves del partido

El camino hacia el éxito no será sencillo, pero tampoco imposible. Lo positivo del partido de ida es que no se perdió y la serie sigue abierta. Sporting San Miguelito está vivo, aunque el reto es cuesta arriba. Estas son las principales claves para aspirar a la clasificación:

Abrir el marcador y hacerlo temprano: Es fundamental que el Sporting anote primero y, de ser posible, en los primeros minutos. Un gol tempranero podría significar un impulso anímico determinante para manejar la eliminatoria.

Mantener el arco en cero: Evitar recibir goles será clave, especialmente por el factor del gol de visitante y por jugar fuera de casa. Anotar es obligatorio, pero defender con solidez será igual de importante.

Paciencia, inteligencia y concentración: Jugar fuera de casa ante un rival superior en el papel exige máxima concentración. La paciencia y la inteligencia táctica serán esenciales para sostener el plan de juego y aprovechar las oportunidades.

Detalles del partido

El balón rodará en el Dignity Health Sports Park a partir de las 11:00 p.m. (hora de Panamá).