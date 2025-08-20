Sporting San Miguelito y Herediano se juegan la clasificación en Penonomé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Copa Centroamericana Concacaf 2025 sigue su curso y este jueves el Sporting San Miguelito recibirá al Club Sport Herediano de Costa Rica en el Estadio Universitario de Penonomé, en un duelo directo por la clasificación en el Grupo B.

El panorama del grupo está apretado. Sporting San Miguelito marcha en la tercera posición con cuatro puntos, empatado con el segundo lugar pero relegado por criterios de desempate, mientras que Herediano ocupa la cuarta casilla con tres unidades. Ambos equipos necesitan el triunfo para mantenerse entre los primeros dos que avanzan a la siguiente fase.

El conjunto rojinegro llega con la motivación de haber logrado su primera victoria en la competencia al derrotar 2-1 a Cacique Diriangén, con anotaciones de Ángel Valencia y Ramses De León.

El técnico César Aguilar apuesta a la solidez mostrada en ese compromiso, aunque el pasado fin de semana decidió rotar a gran parte de su plantel frente a Plaza Amador.

“La razón era que veníamos de tres partidos muy duros. Fueron tres partidos muy difíciles, poco tiempo de recuperación y había mucha probabilidad de lesionar a algunos jugadores por muchos partidos continuos”, explicó Aguilar, justificando las nueve modificaciones realizadas en la liga local.

Por su parte, Herediano llega con la urgencia de sumar tras caer 4-2 ante Diriangén en la segunda jornada. Los costarricenses tienen como principales referentes ofensivos a Marcel Hernández y Jurguens Montenegro, ambos con dos goles en el certamen.

El entrenador Hernán Medford reconoció el reto de jugar en Penonomé como si se tratase de la real localía del Sporting, cuando en realidad van a volver a jugar a 200 kilómetros de su tradicional casa en el Complejo Deportivo de Los Andes.

“Yo sé que el equipo está en su casa, la cancha la conocen bien, con su ambiente, pero no quita que nosotros venimos a buscar el partido, porque están muy pegadas las posiciones en la tabla”, señaló Medford. “Obviamente, insisto, es un equipo complicado, que viene en alzada, mejorando poco a poco, y esperamos hacer un buen partido y llevarnos esos tres puntos”.