Sporting SM logra el tricampeonato juvenil tras aplastar al San Francisco

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El equipo rojinegro confirmó su dominio en la Liga Juvenil de LPF al conquistar su tercer título consecutivo.

El Sporting S.M. se coronó campeón la noche del miércoles 20 de mayo del Torneo Clausura 2026 de la Liga Juvenil con una contundente goleada de 5-1 sobre el San Francisco F.C., reafirmando su jerarquía en esta categoría, en el estadio COS Sport Plaza.

Los goles de Pablo Aranda, Jassit Gutiérrez, Steven Moreno, Ángel James e Isaac Delgado impulsaron al conjunto rojinegro, que consiguió de esta forma su tercer campeonato consecutivo, luego de coronarse en el Clausura 2025, Apertura 2026 y ahora en el Clausura 2026.

El entrenador César Morales elogió la mentalidad del equipo, reconociendo que no es fácil mantener enfocado a un grupo joven cuando ya ha disputado múltiples finales.

“Supimos tocar el ego, activarlos, y ellos entendieron que la única manera de sacar el partido adelante era cambiar de actitud”, indicó el Chino Morales.

Sporting S.M. clasificó a la gran final luego de vencer 3-1 a Costa del Este en la final de la Conferencia Este, mientras que San Francisco derrotó 2-1 al CAI en el juego por el campeonato de la Conferencia Oeste para sellar su boleto.

Es la segunda final consecutiva en la que Sporting derrota al equipo de los “Monjes”. El choque por el campeonato de la campaña anterior también terminó con marcador de 5-1.

En la fase regular, San Francisco, con 36 puntos, terminó segundo en la Conferencia Oeste Sur, mientras que Sporting S.M. finalizó primero en la Conferencia Este Norte con 39 unidades.

Ángel James, autor del cuarto gol y quien también juega con el equipo mayor en LPF, aseguró que para él es muy importante seguir apoyando al plantel juvenil.

Ángel James, delantero del Sporting S.M. luego de ganar la final. Foto: Carlos Vidal-Endara

“Siempre apoyando a los muchachos, porque eso es lo que el profe me dice. Como vengo de arriba, él me pide que no reste, sino que sume, y eso es lo que vengo a hacer cuando llego a la categoría”.

El delantero indicó además que partirá el próximo mes hacia México, donde jugará cedido con el FC Juárez en categorías inferiores.