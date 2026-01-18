Liga Panameña de Fútbol: Sporting sorprende al bicampeón Plaza Amador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El onceno de San Miguelito venció por 0-3 a los Leones en la primera jornada del Torneo Clausura.

El Sporting San Miguelito arrancó con paso firme el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) tras imponerse con autoridad por 0-3 sobre Plaza Amador, en el COS Sports Plaza, durante la primera fecha del campeonato. El resultado cobra especial relevancia al tratarse del actual bicampeón del fútbol panameño, ganador del Apertura y Clausura 2025.

El cuadro académico fue efectivo desde el arranque. A los 18 minutos, Joel Barría abrió el marcador con una definición de gran clase, al resolver con un sombrerito ante la salida del guardameta placino.

Sporting mantuvo el orden táctico y amplió la ventaja antes del descanso, cuando al 42’, Adrián Bethancourt aprovechó un mal despeje dentro del área para rematar sin marca y colocar el 0-2.

“Fue un partido bastante disputado de principio a fin. Plaza Amador obviamente el campeón, veníamos a trabajar mucho más la parte de táctica”, expresó César Aguilar, técnico de Sporting.

“Los jugadores se comportaron a la altura… resaltar el trabajo de los jugadores juveniles. Y pues esta noche hubo mucha disciplina dentro del terreno del juego para afrontarlo y a la postra nos dio los tres puntos”, agregó.

Plaza Amador tuvo la gran oportunidad de meterse nuevamente en el partido al minuto 50, cuando contó con un penal a favor. Sin embargo, Erick Davis no logró convertir desde los once pasos, dejando escapar una ocasión clave para cambiar el rumbo del encuentro.

Con el paso de los minutos, Sporting manejó el partido con inteligencia y sentenció el triunfo al 79’, gracias a un golazo de zurda de Moisés Richards, quien colocó el balón al palo derecho para sellar el 0-3 definitivo.

“Después de un error en la marca, no nos pueden ganar tan fácilmente las espaldas atrás a la defensa… ellos no te van a perdonar. Creo que el penal de repente pues hubiera dado ese empuje o ese plus para ir a buscar el empate”, dijo Mario Méndez, entrenador de Plaza Amador.

“Vamos a trabajar fuerte toda la semana para eso, porque no podemos perder de esta manera aquí en nuestra casa”, añadió.

En otros resultados del sábado, San Francisco empató 1-1 en casa frente a Unión Coclé, en el estadio Agustín Muquita Sánchez, mientras que el Club Atlético Independiente (CAI) goleó 0-4 a Herrera FC, en el estadio de Parita.