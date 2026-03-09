Sporting vence a Unión Coclé en partido interrumpido por abejas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con goles de Moisés Richard y Ramsés Rodríguez, el Sporting San Miguelito logró la victoria de visita en la jornada 8 del Clausura.

El Unión Coclé sufrió su primera derrota en la Liga Panameña de Fútbol tras caer 1-2 ante el Sporting San Miguelito en un encuentro correspondiente a la jornada 8 del Torneo Clausura 2026 disputado el domingo 8 de marzo en el estadio Virgilio Tejeira.

El conjunto visitante tomó ventaja temprano en el marcador. Apenas al minuto 8, Moisés Richards aprovechó un balón suelto dentro del área y sacó un potente remate desde el punto penal para adelantar a los de San Miguelito.

Sin embargo, el partido vivió uno de sus momentos más curiosos poco después. Al minuto 12, cuando el marcador seguía 0-1, una nube de abejas atravesó el terreno de juego y obligó a todos los jugadores y árbitros a tirarse pecho a tierra para evitar picaduras. La escena generó sorpresa entre los presentes y detuvo el encuentro durante unos 20 segundos, hasta que el árbitro pudo reanudar las acciones.

Tras el inusual incidente, el encuentro continuó y los locales lograron igualar el marcador al minuto 21. Rogelio Rodríguez convirtió con seguridad desde el punto penal, colocando el balón al palo derecho para vencer al guardameta rival y firmar el 1-1 parcial.

Cuando parecía que ambos equipos se irían al descanso con la igualdad, Sporting construyó una jugada colectiva de gran calidad. Al minuto 43, los “Académicos” iniciaron una secuencia de pases desde su propio campo y, con una rápida transición vertical, superaron la mitad de la cancha hasta ingresar al área rival. Allí apareció Ramsés Rodríguez, quien definió con precisión para enviar el balón al fondo de las redes y poner el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Unión Coclé se queda con 13 puntos y baja a la segunda posición de la Conferencia Oeste, liderada por el Club Atlético Independiente, equipo que se mantiene como el único invicto del certamen con 14 unidades.

Por su parte, Sporting San Miguelito suma tres puntos importantes que lo colocan empatado en el primer lugar de la Conferencia Este junto al Alianza FC Panamá, ambos con 13 unidades en el Torneo Clausura.