Steelers históricos, 49ers al alza y Cowboys en deuda

El récord de los Pittsburgh Steelers, de más campañas no perdedoras; la remontada de posiciones de los San Francisco 49ers en la Conferencia Nacional y las tres décadas sin llegar al Super Bowl que cumplirán los Dallas Cowboys acapararon los reflectores de la semana 16 de la temporada de la NFL.

Los Steelers, que el domingo pasado vencieron 29-24 a los Detroit Lions, rompieron la marca de campañas consecutivas no perdedoras en la historia de la NFL, con 22, una más que las que acumularon los Cowboys entre 1965 y 1985.

Además, el triunfo de Pittsburgh fue el número 200 con Mike Tomlin como entrenador.

A sus 53 años, Tomlin se convirtió en el tercer ‘coach’ más joven en la historia de la liga en alcanzar dos centenas de juegos ganados, sólo detrás de Curly Lambeau y Don Shula, miembros del Salón de la Fama.

Not Done Yet: Mike Tomlin Silences Critics as Steelers Secure Historic Winning Streakhttps://t.co/brVrfSzYIA pic.twitter.com/37D3VD6KeU — BET (@BET) December 22, 2025

Con dos partidos por jugar, la misión que se viene para el equipo liderado por el veterano quarterback Aaron Rodgers es asegurar el primer lugar del Norte de la Conferencia Americana (AFC), con triunfos ante Browns y Ravens para amarrar su boleto a los playoffs.

Los San Francisco 49ers también lucieron con su victoria del lunes pasado 48-27 sobre los Indianapolis Colts, resultado que les permitió asaltar el segundo lugar del Oeste de la Conferencia Nacional (NFC) y abrirles el camino para terminar la campaña como el número uno de la NFC.

Los gambusinos pasaron prácticamente toda la campaña en el tercer puesto de su división, pero la derrota de Los Angeles Rams ante Seattle Seahawks alineó los astros.

Ahora, los 49ers dependen de vencer a los Chicago Bears y Seahawks en las dos últimas semanas para asegurar la cima de la NFC y disputar los playoffs en casa, incluso el Super Bowl LX que tendrá como sede el Levi’s Stadium.

Dadgummit, that’s a dub pic.twitter.com/sgay9HbadI — San Francisco 49ers (@49ers) December 23, 2025

La nota decepcionante del año fue para los Dallas Cowboys, que cayeron 34-17 ante Los Angeles Chargers y quedaron fuera de los playoffs por segundo año consecutivo.

Lo peor para el llamado ‘Equipo de América’ es que la eliminación aseguró que su racha sin llegar a una final de la Conferencia Nacional y un Super Bowl cumplirá 30 años, una sequía enorme para el equipo más popular de la NFL y el más valioso del mundo.

La ocasión más reciente que los Cowboys jugaron una final de la NFC fue en la temporada de 1995, cuando vencieron 38-27 a los Green Bay Packers, triunfo que los llevó al Super Bowl XXX, en el que superaron 27-17 a los Pittsburgh Steelers.

🚨Dallas Cowboys have officially been ELIMINATED from playoff contention pic.twitter.com/Y8T0KJ0w1G — Bleacher Report (@BleacherReport) December 21, 2025

Una mención especial en esta semana 16 merecen los Jacksonville Jaguars, que derrotaron 34-20 a los Denver Broncos, el mejor equipo de la AFC.

Fue la sexta victoria consecutiva para Jacksonville, que le permitió adueñarse del primer lugar del Sur de la AFCy ponerse a la caza de Broncos y Patriots por el puesto número uno de la conferencia, clave para recibir en casa los playoffs.