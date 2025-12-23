Panamá, 23 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    NFL

    Steelers históricos, 49ers al alza y Cowboys en deuda

    EFE
    Steelers históricos, 49ers al alza y Cowboys en deuda
    Los San Francisco 49ers se encaminan hacia la postemporada. Cortesía: Kym Fortino/49ers.

    El récord de los Pittsburgh Steelers, de más campañas no perdedoras; la remontada de posiciones de los San Francisco 49ers en la Conferencia Nacional y las tres décadas sin llegar al Super Bowl que cumplirán los Dallas Cowboys acapararon los reflectores de la semana 16 de la temporada de la NFL.

    +info

    Del Bosque: ‘Estar en el Real Madrid es más fácil que estar en otros equipos’Botafogo de Kadir Barría tiene nuevo director técnicoEndrick será cedido al Lyon sin opción de compraPanamá logra su mejor cierre histórico en el ‘ranking’ FIFA

    Los Steelers, que el domingo pasado vencieron 29-24 a los Detroit Lions, rompieron la marca de campañas consecutivas no perdedoras en la historia de la NFL, con 22, una más que las que acumularon los Cowboys entre 1965 y 1985.

    Además, el triunfo de Pittsburgh fue el número 200 con Mike Tomlin como entrenador.

    A sus 53 años, Tomlin se convirtió en el tercer ‘coach’ más joven en la historia de la liga en alcanzar dos centenas de juegos ganados, sólo detrás de Curly Lambeau y Don Shula, miembros del Salón de la Fama.

    Con dos partidos por jugar, la misión que se viene para el equipo liderado por el veterano quarterback Aaron Rodgers es asegurar el primer lugar del Norte de la Conferencia Americana (AFC), con triunfos ante Browns y Ravens para amarrar su boleto a los playoffs.

    Los San Francisco 49ers también lucieron con su victoria del lunes pasado 48-27 sobre los Indianapolis Colts, resultado que les permitió asaltar el segundo lugar del Oeste de la Conferencia Nacional (NFC) y abrirles el camino para terminar la campaña como el número uno de la NFC.

    Los gambusinos pasaron prácticamente toda la campaña en el tercer puesto de su división, pero la derrota de Los Angeles Rams ante Seattle Seahawks alineó los astros.

    Ahora, los 49ers dependen de vencer a los Chicago Bears y Seahawks en las dos últimas semanas para asegurar la cima de la NFC y disputar los playoffs en casa, incluso el Super Bowl LX que tendrá como sede el Levi’s Stadium.

    La nota decepcionante del año fue para los Dallas Cowboys, que cayeron 34-17 ante Los Angeles Chargers y quedaron fuera de los playoffs por segundo año consecutivo.

    Lo peor para el llamado ‘Equipo de América’ es que la eliminación aseguró que su racha sin llegar a una final de la Conferencia Nacional y un Super Bowl cumplirá 30 años, una sequía enorme para el equipo más popular de la NFL y el más valioso del mundo.

    La ocasión más reciente que los Cowboys jugaron una final de la NFC fue en la temporada de 1995, cuando vencieron 38-27 a los Green Bay Packers, triunfo que los llevó al Super Bowl XXX, en el que superaron 27-17 a los Pittsburgh Steelers.

    Una mención especial en esta semana 16 merecen los Jacksonville Jaguars, que derrotaron 34-20 a los Denver Broncos, el mejor equipo de la AFC.

    Fue la sexta victoria consecutiva para Jacksonville, que le permitió adueñarse del primer lugar del Sur de la AFCy ponerse a la caza de Broncos y Patriots por el puesto número uno de la conferencia, clave para recibir en casa los playoffs.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Panamá frustra envío de mercancía de contrabando que salió de la Zona Libre hacia Colombia. Leer más
    • Tribunal Superior revoca sentencia: absuelve a exministra y condena a exfuncionarios del Miviot. Leer más
    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Venezuela anuncia el zarpe de un buque de Chevron con crudo en medio de las tensiones con Estados Unidos. Leer más
    • Influenza A(H3N2) en Panamá: prevención, síntomas y monitoreo de la variante K. Leer más
    • Panamá logra su mejor cierre histórico en el ‘ranking’ FIFA. Leer más
    • Maduro asegura que María Corina Machado se está preparando para irse de Venezuela. Leer más