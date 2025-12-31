Panamá, 31 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    NFL

    Stefon Diggs, receptor estrella de los Patriots, enfrenta cargos por estrangulamiento

    EFE
    Stefon Diggs, receptor estrella de los Patriots, enfrenta cargos por estrangulamiento
    Steffon Diggs. Tomado de @Patriots

    Stefon Diggs, receptor estelar de los New England Patriots de la NFL, enfrenta cargos por estrangulamiento y agresión en un incidente ocurrido el pasado 2 de diciembre, informó este martes el Tribunal de Distrito de Dedham, Massachusetts.

    Los Patriots emitieron un comunicado en el que respaldan a su jugador, quien según el equipo, negó dichas acusaciones.

    “Los New England Patriots están al tanto de las acusaciones contra Stefon Diggs. Stefon ha informado a la organización que las niega categóricamente. Apoyamos a Stefon”, escribieron los Pats.

    Los hechos ocurrieron un día después del triunfo de New England por 33-15 sobre los New York Giants, aunque los detalles de la agresión no han sido revelados.

    “Seguiremos recopilando información y cooperaremos plenamente con las autoridades competentes y la NFL según sea necesario. Por respeto a todas las partes involucradas y dado que se trata de un asunto legal en curso, no haremos más comentarios por el momento”, concluyeron los Pats.

    Se tiene previsto que Diggs comparezca ante el tribunal para la lectura de cargos el próximo 23 de enero, dos días antes del juego por el título de la Conferencia Americana, al que los Patriots intentarán arribar en los playoffs de la NFL.

    Stefon Diggs es un receptor de 32 años que llegó a los Pats como refuerzo para este 2025 con un contrato de 3 años y 69 millones de dólares; en lo que va de la temporada acumula 82 recepciones para 970 yardas y 4 anotaciones.

    Su experiencia en la NFL comenzó en los Minnesota Vikings, equipo que lo reclutó en la quinta ronda del Draft del 2015.

    Entre 2020 y 2023 jugó para los Buffalo Bills, el año pasado estuvo con los Houston Texans.

    En 11 años de carrera ha sido seleccionado en cuatro ocasiones al Pro Bowl y ha sido designado una vez All-Pro; fue líder en recepciones y yardas por recepción en 2020.

    Los New England Patriots cerrarán este domingo la campaña regular ante los Miami Dolphins, partido en el que buscarán el triunfo y esperarán una derrota de los Denver Broncos ante los Chargers para arribar a los playoffs como el número uno de la Conferencia Americana, posición que da derecho a recibir sus juegos en casa.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tribunal deja sin efecto acuerdo de pena de Mario Martinelli en el caso granos y declara nula parte de la investigación. Leer más
    • Proceso de revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján suma 2,488 firmas. Leer más
    • Jubilados y pensionados: CSS publica el calendario oficial de pagos de enero 2026. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján defiende demolición del monumento chino y asegura que fue una decisión técnica y legal. Leer más
    • Miembro de la Junta Directiva de la CSS es investigado por presunto peculado agravado. Leer más
    • Fallece el abogado Álvaro Alfredo Arias Arias. Leer más
    • ‘Fue una sorpresa para nosotros’, afirma la presidenta del Concejo de Arraiján sobre la demolición del monumento chino. Leer más