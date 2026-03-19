Suárez, Brunet Hay, New West e Inter ganan en Atevo Cup

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Suárez asegura su pase con goleada, Brunet Hay lidera y el Inter se mete en la pelea en una jornada clave del torneo de fútbol de academias.

Este miércoles inició la séptima semana del Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup con una doble jornada en las categorías Sub-14 y Sub-16. La Sub-14 vio acción en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá, mientras que la Sub-16 lo hizo en el COS Sports Plaza.

Sub-14: Suárez golea y Brunet Hay se afianza

El primer duelo de la noche fue una contundente victoria por 5-0 de la Academia Suárez sobre el Atlético Panamá Viejo, producto de una ráfaga demoledora en los primeros 21 minutos.

Los goles llegaron por intermedio de Aaron Oses (4’ y 10’), Carlos Obando (13’), Dylan Núñez (17’) y Eliath Coronel (20’).

Con este resultado, Panamá Viejo cerró su participación en el torneo, mientras que Suárez aseguró su clasificación a cuartos de final y se ubicó momentáneamente en el tercer lugar del grupo.

En el segundo encuentro, la Academia Brunet Hay venció 2-1 a la Academia Costa del Este en un duelo clave por la cima.

Juan De León (30’) y Raúl Figueroa (39’) marcaron para Brunet Hay, mientras que Gustavo Ávila (46’) descontó para Costa del Este.

El triunfo le permitió a Brunet Hay asumir el liderato provisional, a la espera del resultado de Águilas Azules. Costa del Este, por su parte, quedó eliminado.

Sub-16: New West e Inter siguen con vida

La acción continuó en el COS Sports Plaza, donde New West Academy derrotó 2-0 a la Academia del Atlético de Madrid.

Los goles fueron obra de Josué Mena (3’) y David Ábrego (33’).

Con este resultado, New West cerró la fase de grupos con 12 puntos (cuatro victorias y una derrota) y espera resultados para definir si finaliza primero o segundo. Atlético de Madrid quedó eliminado.

En el cierre de la jornada, el Club Internacional de Fútbol de Panamá sorprendió al Kings Academy con un triunfo 2-0, manteniéndose en la pelea.

Jaime Navarro (7’) y David Díaz (57’) marcaron los goles de un Inter que se coloca temporalmente en zona de clasificación, superando por diferencia de gol a Brunet Hay.

Ahora, el equipo queda a la espera del resultado entre Brunet Hay y Costa del Este para conocer su destino. Kings, en cambio, ya tenía asegurado su boleto a cuartos de final.

Calentando motores para el fin de semana

La Atevo Cup regresará a las canchas este fin de semana con dos jornadas en el Eagles Stadium.

Las categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12 jugarán el sábado, mientras que las Sub-14 y Sub-16 lo harán el domingo, en una fase donde cada partido comienza a ser decisivo.