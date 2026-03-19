Suárez, Brunet Hay, New West e Inter ganan en Atevo Cup

Este miércoles inició la séptima semana del Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup con una doble jornada en las categorías Sub-14 y Sub-16. La Sub-14 vio acción en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá, mientras que la Sub-16 lo hizo en el COS Sports Plaza.
Sub-14: Suárez golea y Brunet Hay se afianza
El primer duelo de la noche fue una contundente victoria por 5-0 de la Academia Suárez sobre el Atlético Panamá Viejo, producto de una ráfaga demoledora en los primeros 21 minutos.
Los goles llegaron por intermedio de Aaron Oses (4’ y 10’), Carlos Obando (13’), Dylan Núñez (17’) y Eliath Coronel (20’).
Con este resultado, Panamá Viejo cerró su participación en el torneo, mientras que Suárez aseguró su clasificación a cuartos de final y se ubicó momentáneamente en el tercer lugar del grupo.
En el segundo encuentro, la Academia Brunet Hay venció 2-1 a la Academia Costa del Este en un duelo clave por la cima.
Juan De León (30’) y Raúl Figueroa (39’) marcaron para Brunet Hay, mientras que Gustavo Ávila (46’) descontó para Costa del Este.
El triunfo le permitió a Brunet Hay asumir el liderato provisional, a la espera del resultado de Águilas Azules. Costa del Este, por su parte, quedó eliminado.
Sub-16: New West e Inter siguen con vida
La acción continuó en el COS Sports Plaza, donde New West Academy derrotó 2-0 a la Academia del Atlético de Madrid.
Los goles fueron obra de Josué Mena (3’) y David Ábrego (33’).
Con este resultado, New West cerró la fase de grupos con 12 puntos (cuatro victorias y una derrota) y espera resultados para definir si finaliza primero o segundo. Atlético de Madrid quedó eliminado.
En el cierre de la jornada, el Club Internacional de Fútbol de Panamá sorprendió al Kings Academy con un triunfo 2-0, manteniéndose en la pelea.
Jaime Navarro (7’) y David Díaz (57’) marcaron los goles de un Inter que se coloca temporalmente en zona de clasificación, superando por diferencia de gol a Brunet Hay.
Ahora, el equipo queda a la espera del resultado entre Brunet Hay y Costa del Este para conocer su destino. Kings, en cambio, ya tenía asegurado su boleto a cuartos de final.
Calentando motores para el fin de semana
La Atevo Cup regresará a las canchas este fin de semana con dos jornadas en el Eagles Stadium.
Las categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12 jugarán el sábado, mientras que las Sub-14 y Sub-16 lo harán el domingo, en una fase donde cada partido comienza a ser decisivo.