Panamá, 19 de marzo del 2026

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    TEEN SPORT

    Suárez, Brunet Hay, New West e Inter ganan en Atevo Cup

    Suárez asegura su pase con goleada, Brunet Hay lidera y el Inter se mete en la pelea en una jornada clave del torneo de fútbol de academias.

    Jaime Heilbron
    Suárez, Brunet Hay, New West e Inter ganan en Atevo Cup
    El New West Academy (izq. sup.), la Academia Suárez (der. sup.), la Academia Brunet Hay (izq. inf.) y el Inter (der. inf.) ganaron partidos importantes en el inicio de la penúltima semana de la Atevo Cup. Cortesía: Atevo Sports.

    Este miércoles inició la séptima semana del Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup con una doble jornada en las categorías Sub-14 y Sub-16. La Sub-14 vio acción en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá, mientras que la Sub-16 lo hizo en el COS Sports Plaza.

    Sub-14: Suárez golea y Brunet Hay se afianza

    El primer duelo de la noche fue una contundente victoria por 5-0 de la Academia Suárez sobre el Atlético Panamá Viejo, producto de una ráfaga demoledora en los primeros 21 minutos.

    Los goles llegaron por intermedio de Aaron Oses (4’ y 10’), Carlos Obando (13’), Dylan Núñez (17’) y Eliath Coronel (20’).

    Con este resultado, Panamá Viejo cerró su participación en el torneo, mientras que Suárez aseguró su clasificación a cuartos de final y se ubicó momentáneamente en el tercer lugar del grupo.

    En el segundo encuentro, la Academia Brunet Hay venció 2-1 a la Academia Costa del Este en un duelo clave por la cima.

    Juan De León (30’) y Raúl Figueroa (39’) marcaron para Brunet Hay, mientras que Gustavo Ávila (46’) descontó para Costa del Este.

    El triunfo le permitió a Brunet Hay asumir el liderato provisional, a la espera del resultado de Águilas Azules. Costa del Este, por su parte, quedó eliminado.

    Sub-16: New West e Inter siguen con vida

    La acción continuó en el COS Sports Plaza, donde New West Academy derrotó 2-0 a la Academia del Atlético de Madrid.

    Los goles fueron obra de Josué Mena (3’) y David Ábrego (33’).

    Con este resultado, New West cerró la fase de grupos con 12 puntos (cuatro victorias y una derrota) y espera resultados para definir si finaliza primero o segundo. Atlético de Madrid quedó eliminado.

    En el cierre de la jornada, el Club Internacional de Fútbol de Panamá sorprendió al Kings Academy con un triunfo 2-0, manteniéndose en la pelea.

    Jaime Navarro (7’) y David Díaz (57’) marcaron los goles de un Inter que se coloca temporalmente en zona de clasificación, superando por diferencia de gol a Brunet Hay.

    Ahora, el equipo queda a la espera del resultado entre Brunet Hay y Costa del Este para conocer su destino. Kings, en cambio, ya tenía asegurado su boleto a cuartos de final.

    Calentando motores para el fin de semana

    La Atevo Cup regresará a las canchas este fin de semana con dos jornadas en el Eagles Stadium.

    Las categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12 jugarán el sábado, mientras que las Sub-14 y Sub-16 lo harán el domingo, en una fase donde cada partido comienza a ser decisivo.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

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