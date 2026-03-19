Sudáfrica anuncia convocatoria para los amistosos contra Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico Hugo Broos prepara los partidos que se disputarán en estadio Moses Mabhida en Durban, el viernes 27 de marzo, y el estadio DHL en Ciudad del Cabo, el martes 31 de marzo.

La selección de Sudáfrica, bajo la dirección del técnico Hugo Broos, dio a conocer la lista de 23 jugadores que participarán en los próximos partidos amistosos frente a Panamá, como parte de su preparación para la Copa Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Los encuentros se jugarán en dos sedes históricas del fútbol sudafricano como lo son el estadio Moses Mabhida en Durban, el viernes 27 de marzo, y el estadio DHL en Ciudad del Cabo, el martes 31 de marzo.

A tribute to heritage, a celebration of family, a design for the future



Introducing the Bafana Bafana and Banyana Banyana 26/27 home jersey@adidasZA @adidasfootball pic.twitter.com/14Nle7HFdq — Bafana Bafana (@BafanaBafana) March 3, 2026

Entre las incorporaciones más destacadas se encuentran Sipho Mbule (Orlando Pirates) y Siyabonga Ngezana (Steaua Bucarest). Asimismo, regresa al equipo Themba Zwane (Mamelodi Sundowns).

Por otra parte, quedaron fuera de la convocatoria Sipho Chaine (Orlando Pirates), y el delantero Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns). Otras inclusiones recientes son los delanteros Bongokuhle Hlongwane (Minnesota United) y Thapelo Maseko (Sundowns).

Bafana Bafana coach Hugo Broos has named the final team to face Panama in two international friendly matches later this month. Durban’s Moses Mabhida Stadium and DHL Cape Town Stadium will host the two matches against the Central American country.#BafanaPride@SABC_Sport pic.twitter.com/twuPFvtoda — Bafana Bafana (@BafanaBafana) March 19, 2026

Convocados

Porteros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele FC) y Renaldo Leaner (Sekhukhune United).

Defensores: Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Jme Okon (Hannover 96/ Alemania), Samukelo Kabini (Molde FK/ Noruega), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire/ USA), Thabang Matulatl (Polokwane City).

Centrocampistas: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (CD Tondela).

Delanteros: Oswin Appollis (Orlando Pirates), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Evidence Mokgopa (Orlando Pirates), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley/Inglaterra), Bongokuhle Hlongwane (Minnesota United/ USA), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns) y Thapelo Maseko (AEL Limassol/Chipre).