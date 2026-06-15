Panamá, 15 de junio del 2026
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    Suecia golea a Túnez y salta al primer lugar del Grupo F

    El conjunto europeo sumó sus primeros tres puntos con doblete de Yasin Ayari y gran actuación de Alexander Isak.

    EFE
    Suecia golea a Túnez y salta al primer lugar del Grupo F
    Terminó con la segunda goleada de la jornada. Foto: Tomada de @svenskfotboll

    La selección de Suecia goleó este domingo por 5-1 a la de Túnez tras someterla desde los primeros minutos y el triunfo le permitió saltar al primer lugar del Grupo F que también integran Países Bajos y Japón.

    Yasin Ayari, dos veces; Alexander Isak, Viktor Gyokeres y Mattias Svanberg convirtieron por los suecos, mientras por los africanos descontó Omar Rekik.

    Los europeos comenzaron con dominio en mitad de cancha y en el minuto 7 tomaron ventaja con un remate de pierna derecha de Ayari, luego de dos despejes del guardameta Moulhib Chamakh, en disparos de Isak y Gyokeres.

    Túnez reaccionó; en el minuto 13 creó peligro con un remate de Anis Slimane, despejado por el portero Kristoffer Nordfeldt y pisó el área rival, sobre todo después de la pausa de hidratación, pero cuando mejor se veía, recibió un segundo golpe.

    Gyokeres le sirvió un balón a Isak, quien apareció por la banda izquierda, se sacudió la marca de Montassar Talbi y de derecha puso el 2-0, con complicidad de Chamakh.

    Los suecos le bajaron el ritmo al duelo; los tunecinos fueron pacientes y en el 43 descontaron con un gol de cabeza de Rekik, con asistencia de Hannibal Mejbri.

    Un error garrafal de Ellyes Skhiri echó a perder un buen momento de las Águilas de Cártago en el partido; en el 60 perdió un balón, recuperado por Isak, quien se lo puso a su cómplice Gyokeres, anotador del 3-1 con un remate de derecha.

    El gol le bajó el ánimo a los tunecinos, que en el 84 recibieron un cuarto gol. A los pocos segundos de entrar en la cancha, Svensson anotó de derecha a pase de Isak.

    Un disparo de derecha de Ayari desde fuera del área en el 90+5 confirmó la goleada por 5-1

    Suecia saltó al liderato del Grupo F, con tres puntos, dos más que Países Bajos y Japón, que empataron este domingo 2-2. Túnez va cuarto de la clasificación con una derrota en un partido.

    En la segunda jornada, el próximo sábado 20 de junio, Túnez enfrentará a Japón en Monterrey, en el partido 1.000 de los Mundiales, y Suecia enfrentará en Houston a Países Bajos.

    EFE

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