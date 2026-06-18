Suiza golea a Bosnia en el tramo final del partido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La primera mitad fue un duelo de ajedrez marcado por el rigor táctico y la falta de definición, pese al incesante y ruidoso apoyo de la afición bosnia en las gradas.

La selección de Suiza desatascó este jueves un complicado duelo ante una exigente Bosnia-Herzegovina al imponerse por 4-1, gracias a un letal cierre de partido comandado por un doblete de Johan Manzambi.

Con este resultado, el combinado helvético asume provisionalmente el liderato del Grupo B del Mundial de 2026.

Tras la inesperada y amarga derrota frente a Catar en su debut, Suiza saltó al césped del Estadio de Los Ángeles con hambre de victoria, pero se topó con un planteamiento balcánico muy ordenado.

La primera mitad fue un duelo de ajedrez marcado por el rigor táctico y la falta de definición, pese al incesante y ruidoso apoyo de la afición bosnia en las gradas.

Michel Aebischer y Remo Freuler disputan el balón con Kerim Alajbegovic en un partido del grupo B del Mundial de la FIFA 2026. EFE/ Omar Alonso

En el minuto 55, Dan Ndoye rozó la genialidad con una espectacular chilena que exigió al máximo al guardameta Nikola Vasilj.

Bosnia-Herzegovina respondió adelantando líneas y mostrándose más agresiva, obligando a Gregor Kobel a convertirse en figura al minuto 68 con una soberbia atajada que evitó la caída de su arco.

El guardameta de Suiza, Gregor Kobel en acción durante el partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. EFE/EPA/CRISTOPHER TORRES

La clave del encuentro

El técnico Murat Yakin movió sus piezas en el minuto 72 y los resultados fueron inmediatos.

Apenas dos minutos después, un despeje defensivo cayó en los pies del recién ingresado Johan Manzambi, quien no perdonó y abrió el marcador.

Johan Manzambi, de Suiza, celebra tras marcar el primer gol (1-0) durante el partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre Suiza y Bosnia-Herzegovina. EFE/EPA/PETER KLAUNZER

El panorama se oscureció por completo para los balcánicos con la expulsión directa de Tarik Muharemovic, una tarjeta roja que desmoronó su resistencia defensiva.

Aprovechando la superioridad numérica, Rubén Vargas amplió la ventaja en el minuto 84 tras definir con gran categoría en un mano a mano ante el arquero.

Rubén Vargas, de Suiza, celebra tras marcar el gol del 2-0 durante el partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre Suiza y Bosnia-Herzegovina. EFE/EPA/CRISTOPHER TORRES

Ya en el 90, la dupla volvió a asociarse y Manzambi reapareció para firmar su doblete gracias a una precisa asistencia del propio Vargas.

Johan Manzambi, de Suiza, celebra su tras marcar su doblete durante el partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. EFE/EPA/PETER KLAUNZER

En el tiempo de reposición, la insistencia del ataque bosnio encontró un premio de consolación en el minuto 93 por intermedio de Ermin Mahmic, tras un error defensivo suizo.

Ermin Mahmic, de Bosnia-Herzegovina celebra tras marcar el gol del 3-1 durante el partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. EFE/EPA/CRISTOPHER TORRES

Sin embargo, la última palabra la tuvo el capitán Granit Xhaka, quien selló el 4-1 definitivo en la última jugada del partido.

Granit Xhaka convierte un penalti y marca el gol del 4-1 durante el partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. EFE/EPA/PETER KLAUNZER

Con esta victoria, Suiza asume de forma provisional la cima del Grupo B, a la espera del desenlace del encuentro entre Canadá y Catar.