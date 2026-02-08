Súper Bowl LX: Streaming, tv y la hora para ver a Bad Bunny y el partido entre Patriots y Seahawks en la NFL

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Super Bowl 60 definirá al nuevo campeón de la NFL en un duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, dos equipos que llegan con defensas dominantes y ofensivas balanceadas.

Será además una reedición del Super Bowl de 2015, recordado por la intercepción de Malcolm Butler en la yarda final que selló el triunfo de New England sobre Seattle.

¿Cómo llegan los Patriots al partido?

New England presenta marca de 17-3 y disputará su duodécimo Super Bowl. Su avance se ha sostenido en una defensa que permitió apenas 8.7 puntos por juego en los playoffs. A la ofensiva, el mariscal Drake Maye, de 23 años, tiene el respaldo terrestre de Rhamondre Stevenson y TreVeyon Henderson, además del receptor Stefon Diggs.

El entrenador Mike Vrabel, elegido Coach del Año por AP, busca su primer anillo como head coach tras haber sido parte de la dinastía ganadora como jugador.

¿Cómo llegan los Seahawks?

Seattle tiene récord de 16-3 y presume la defensa que menos puntos permitió en la temporada. El esquema incluye figuras como Leonard Williams en la línea, Ernest Jones en el cuerpo de apoyadores y Devon Witherspoon en la secundaria, junto al novato Nick Emmanwori. En ataque, Sam Darnold lidera una ofensiva con armas probadas como Jaxon Smith-Njigba, Cooper Kupp y el corredor Kenneth Walker. El entrenador Mike Macdonald está en su segunda temporada y en la primera campaña con Darnold como titular.

¿Quién es favorito según las apuestas?

De acuerdo con BetMGM Sportsbook, los Patriots llegan como desfavorecidos por cuatro puntos y medio frente a Seattle, lo que coloca a los Seahawks como favoritos en la previa por margen corto.

¿Qué mariscales estarán bajo el foco?

Drake Maye puede convertirse en el quarterback más joven en ganar un Super Bowl. En la otra banda, Sam Darnold disputa el partido más importante de su carrera tras pasar por cinco equipos en ocho años y consolidarse finalmente como titular en Seattle.

¿A qué hora inicia el Super Bowl LX en Panamá?

El partido inicia a las 6:30 de la tarde, hora de Panamá.

¿Dónde se juega el Super Bowl LX?

Se juega en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

¿Dónde se puede ver en vivo?

Se transmite por ESPN en televisión, y vía streaming por Disney+ y NFL Gamepass en DAZN.

¿A qué hora es el show de medio tiempo de Bad Bunny?

El espectáculo de Bad Bunny comenzará al finalizar la primera mitad del partido, después de las 7:45 de la noche, hora de Panamá.