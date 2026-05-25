SURA y el Mundial: los momentos que quedan

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Cada cuatro años, el fútbol vuelve a unir familias enteras frente a una pantalla. Padres, hijos, abuelos y amigos se reúnen para compartir la emoción de un gol, una celebración o un partido que queda grabado para siempre en la memoria.

Con la llegada del Mundial 2026, Seguros SURA Panamá nos invita a reflexionar sobre el verdadero valor de esos momentos que compartimos con quienes más queremos y la importancia de protegerlos a lo largo del tiempo.

Porque más allá de los resultados, el fútbol representa unión, emoción y recuerdos que permanecen en los hogares por generaciones. Así ocurrió con el primer gol de Panamá en una Copa del Mundo, anotado por Felipe Baloy en Rusia 2018, un instante que miles de familias panameñas vivieron juntas y que hoy sigue siendo uno de los recuerdos más importantes en la historia deportiva del país.

Los mundiales dejan historias inolvidables. Algunas llenas de alegría, otras de sorpresa o nostalgia. Pero todas tienen algo en común: las personas con quienes se viven esos momentos son las que realmente les dan significado.

Bajo esa visión, SURA busca generar conciencia sobre la importancia de pensar en el bienestar y la tranquilidad de la familia, promoviendo la protección del futuro a través de su Seguro de Vida, una solución diseñada para acompañar a las personas y brindar respaldo a quienes más nos importan.

La iniciativa parte de una reflexión sencilla: no podemos detener el tiempo ni anticipar todo lo que puede ocurrir, pero sí podemos tomar decisiones para cuidar a nuestros seres queridos y proteger aquello que hemos construido junto a ellos.

Así como el fútbol logra reunir a millones de personas alrededor del mundo, también recuerda el valor de compartir, acompañar y estar presentes en cada etapa de la vida.

Porque al final, los partidos terminan, los torneos pasan y los marcadores cambian. Pero los momentos que vivimos en familia son los que realmente quedan.