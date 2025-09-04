Surinam es un rival con figuras con trayectoria internacional

La selección de fútbol de Panamá se alista para un exigente debut en la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, cuando este jueves 4 de septiembre visite a Surinam, en el estadio Dr. Franklin Essed, a partir de las 4:30 p.m.

Aunque el equipo dirigido por Thomas Christiansen llega como favorito, en el horizonte aparece un rival que ha reforzado su plantel con futbolistas de experiencia internacional y recorrido en ligas europeas.

Uno de los nombres que más resalta es Sheraldo Becker, atacante de 30 años recientemente fichado por el CA Osasuna de España, después de su paso por el Ajax, Union Berlin y Real Sociedad.

En la defensa destaca Shaquille Pinas, zaguero central de 27 años, que ha militado en Suecia, Países Bajos y Bulgaria.

También se encuentra Kenneth Paal, lateral de 28 años que juega en el Antalyaspor de Turquía. Formado en el PSV Eindhoven y con pasado en el Queens Park Rangers.

En el mediocampo aparece el experimentado Jean-Paul Boëtius, de 31 años. Cuenta con un recorrido por clubes como Feyenoord, Mainz, Hertha Berlín y Basilea.

Finalmente, en ataque, Surinam cuenta con Gleofilo Vlijter, con 24 años, quien juega en el Újpest FC de Hungría y representa la amenaza constante en el área rival.

Un examen exigente para Panamá

El choque en Paramaribo marcará la primera vez que Panamá y Surinam se midan en un duelo oficial de selecciones. Con figuras consolidadas en Europa y jóvenes en pleno crecimiento, los Suri Boys buscan dar un golpe de autoridad en casa.

Para la Roja, el reto será imponer su estilo y demostrar que está lista para iniciar con firmeza el camino hacia el Mundial 2026, evitando sorpresas ante un adversario que combina talento, experiencia y hambre de protagonismo.