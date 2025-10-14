Surinam espera una fiesta de fútbol en el Rommel y no los gritos discriminatorios del estadio Cuscatlán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Etienne Vaessen, portero titular de la selección de Surinam se presentó este lunes ante la prensa en la antesala de su partido del martes contra Panamá, con un mensaje claro: quiere un estadio Rommel Fernández lleno de fútbol, fiesta y respeto, sin repetir los incidentes discriminatorios vividos en septiembre en el estadio Cuscatlán de El Salvador, que derivaron en una sanción para los locales.

Vaessen, portero del Groningen neerlandés, recordó aquel encuentro y se pronunció sobre los gritos discriminatorios que recibieron algunos de sus compañeros en la capital salvadoreña.

“Nosotros lo vimos en El Salvador. No hubo respeto hacia nosotros”, comentó.

Esto llevo a una sanción que La Selecta debió cumplir en el partido contra Panamá.

En referencia al ambiente de fiesta y alegría que existe en la afición de Surinam y Panamá, Vaessen cambió el semblante.

“Eso es lo que no nos gusta del fútbol. Queremos hacer felices a las personas, pero también queremos respeto. Esperamos que los aficionados de Panamá nos abran los brazos y nos den respeto, y nosotros se lo devolveremos”, indicó Vaessen.

El guardameta también fue cuestionado sobre cuál de los rivales del grupo considera más difícil: Guatemala, El Salvador o Panamá.

“Es difícil decirlo. Cada país juega diferente. Panamá tiene más fútbol ofensivo, El Salvador más defensivo, y Guatemala busca el juego directo. Panamá es más peligroso para nosotros porque llega más a nuestra portería, pero no puedo escoger uno solo”, respondió Vaessen, subrayando que cada equipo representa un reto distinto.

Por su parte, Stanley Menzo, director técnico de Surinam, se enfocó en las cualidades del rival panameño y en la preparación de su equipo.

“Nos preocupa todo el equipo de Panamá. Tienen mucha velocidad, jugadores dinámicos y aprovechan los espacios que los rivales dejan. Es un equipo completo, que defiende bien y juega agresivo. Su estilo es un poco sudamericano y centroamericano, no es una preocupación en sí, pero sí algo que debemos manejar con cuidado”, comentó.

Menzo también analizó la competitividad del grupo, recordando que ningún equipo local ha logrado imponerse en los partidos hasta ahora.

“Este es un grupo muy fuerte y parejo. Todos los equipos están cerca uno del otro en nivel. Puedes ganar de visitante, pero también puedes perder. Se nota en cada partido: 1-1, 2-1… aún no está claro quién ganará este grupo”, afirmó.

Con respecto a la visita a Panamá, Menzo lo tiene claro: “Sabemos que Panamá jugará en casa, con 25,000 personas apoyándolos. Debemos estar listos, ser maduros como equipo en defensa, muy disciplinados y con un gran corazón. También queremos jugar nuestro propio fútbol, con seguridad y concentrados en cada posición, porque Panamá tiene jugadores rápidos que hacen transiciones efectivas”.