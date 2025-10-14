Panamá, 14 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Eliminatorias mundialistas

    Surinam espera una fiesta de fútbol en el Rommel y no los gritos discriminatorios del estadio Cuscatlán

    Guillermo Pineda G.
    Surinam espera una fiesta de fútbol en el Rommel y no los gritos discriminatorios del estadio Cuscatlán
    Vaessen y Menzo en la rueda de prensa de Surinam. LP/Elysée Fernández

    Etienne Vaessen, portero titular de la selección de Surinam se presentó este lunes ante la prensa en la antesala de su partido del martes contra Panamá, con un mensaje claro: quiere un estadio Rommel Fernández lleno de fútbol, fiesta y respeto, sin repetir los incidentes discriminatorios vividos en septiembre en el estadio Cuscatlán de El Salvador, que derivaron en una sanción para los locales.

    Vaessen, portero del Groningen neerlandés, recordó aquel encuentro y se pronunció sobre los gritos discriminatorios que recibieron algunos de sus compañeros en la capital salvadoreña.

    “Nosotros lo vimos en El Salvador. No hubo respeto hacia nosotros”, comentó.

    Esto llevo a una sanción que La Selecta debió cumplir en el partido contra Panamá.

    En referencia al ambiente de fiesta y alegría que existe en la afición de Surinam y Panamá, Vaessen cambió el semblante.

    “Eso es lo que no nos gusta del fútbol. Queremos hacer felices a las personas, pero también queremos respeto. Esperamos que los aficionados de Panamá nos abran los brazos y nos den respeto, y nosotros se lo devolveremos”, indicó Vaessen.

    Surinam espera una fiesta de fútbol en el Rommel y no los gritos discriminatorios del estadio Cuscatlán
    Futbolistas de la selección de Surinam entrenaron este lunes en el estadio Rommel Fernández. LP/Elysée Fernández

    El guardameta también fue cuestionado sobre cuál de los rivales del grupo considera más difícil: Guatemala, El Salvador o Panamá.

    “Es difícil decirlo. Cada país juega diferente. Panamá tiene más fútbol ofensivo, El Salvador más defensivo, y Guatemala busca el juego directo. Panamá es más peligroso para nosotros porque llega más a nuestra portería, pero no puedo escoger uno solo”, respondió Vaessen, subrayando que cada equipo representa un reto distinto.

    Por su parte, Stanley Menzo, director técnico de Surinam, se enfocó en las cualidades del rival panameño y en la preparación de su equipo.

    “Nos preocupa todo el equipo de Panamá. Tienen mucha velocidad, jugadores dinámicos y aprovechan los espacios que los rivales dejan. Es un equipo completo, que defiende bien y juega agresivo. Su estilo es un poco sudamericano y centroamericano, no es una preocupación en sí, pero sí algo que debemos manejar con cuidado”, comentó.

    Menzo también analizó la competitividad del grupo, recordando que ningún equipo local ha logrado imponerse en los partidos hasta ahora.

    “Este es un grupo muy fuerte y parejo. Todos los equipos están cerca uno del otro en nivel. Puedes ganar de visitante, pero también puedes perder. Se nota en cada partido: 1-1, 2-1… aún no está claro quién ganará este grupo”, afirmó.

    Surinam espera una fiesta de fútbol en el Rommel y no los gritos discriminatorios del estadio Cuscatlán
    Richonell Margaret es una de las principales piezas ofensivas de Surinam. LP/Elysée Fernández

    Con respecto a la visita a Panamá, Menzo lo tiene claro: “Sabemos que Panamá jugará en casa, con 25,000 personas apoyándolos. Debemos estar listos, ser maduros como equipo en defensa, muy disciplinados y con un gran corazón. También queremos jugar nuestro propio fútbol, con seguridad y concentrados en cada posición, porque Panamá tiene jugadores rápidos que hacen transiciones efectivas”.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Madre e hijo colombianos intentan ingresar dinero sin declarar en Panamá. Leer más
    • Estos son los días libres de noviembre en Panamá por las fiestas patrias. Leer más
    • Tribunal rechaza amparo de la fiscalía en caso de vale digital. Leer más
    • IMA anuncia nuevas Agroferias en Panamá para el 13 y 14 de octubre. Leer más
    • Thomas Christiansen sufre una baja sensible en la defensa para enfrentar a Surinam. Leer más
    • Tras 18 años del régimen SEM, Panamá no prevé cambios en la ley que convirtió al país en sede de 186 multinacionales. Leer más
    • Así buscan a Panamá en Google. Leer más