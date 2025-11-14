Surinam golea a El Salvador y queda muy cerca de ir a su primer mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Surinam quedó muy cerca de clasificarse a su primer mundial absoluto al golear por 4-0 a su par de El Salvador, que al contrario enterró sus aspiraciones, este jueves en un partido de la penúltima jornada del Grupo A por las eliminatorias de la Concacaf.

Los tantos de la selección local, que se nutre principalmente con jugadores que militan en Europa, llegaron por medio de Chery, Margaret (2) y Klas, en un encuentro en el que los salvadoreños no lograron hilar ocasiones claras de gol.

Chery marcó la ruta goleadora para Surinam a los 44 minutos de tiro penalti tras una falta de Sibrían, a pesar del orden que mostraban los salvadoreños hasta ese momento y que bloqueaba el juego ofensivo de sus rivales.

El técnico de la Selecta, el colombiano Hernán ‘Bolillo’ Gómez, puso toda la carne al asador y dispuso su equipo al ataque, lo que generó más huecos para que los atacantes locales tomaran ventajas.

Margaret marcó el fin de las aspiraciones salvadoreñas al anotar a los 74 y 76 minutos para el 3-0 y la goleada la cerró Klas al 83.

Con este resultado, Surinam alcanzó 9 puntos y tratará de sellar el boleto a su primer mundial en la fecha final frente a Guatemala, que más tarde este jueves se mide con Panamá.

El Salvador, que ha ido a dos mundiales (1970 y 1982), se quedó con 3 puntos y ha perdido 4 partidos consecutivos en la eliminatoria.

Ficha técnica:

1. Surinam: Etienne Vaessen; Radinio Balker (Stefano Denswill, m.87), Ridgeciano Haps (Dhoraso Klas , m.87) , Djavan Anderson, Shaquille Pinas; Leo Abena, Jean-paul Boetius, Kenneth Paal; Richonell Margaret, Sheraldo Becker (Jay Roy-Grot , m.73) y Tjaronn Chery (Denzel Jubitana, m.87). Seleccionador: Stanley Menzo.

0. El Salvador: Mario González; Julio Sibrian, Ronald Gómez, Adan Clímaco, Brayan Landaverde (Nathan Ordaz , m.46), Rafael Tejada (Joshua Pérez, m.62), Herberth Diaz, Jeferson Valladares, Mauricio Cerritos; Jairo Henriquez y Brayan Gil (Styven Vázquez, m.89). Seleccionador: Hernán Darío Gómez.

Goles: 1-0, m.44: Chery, de penalti. 2-0,m.74: Margaret. 3-0, m.76: Margaret. 4-0,m.83: Klas.

Árbitro: Oshane Anthony Nation, de Jamaica. Amonestó a Gil y a Valladares, de El Salvador, y a Paal, de Surinam.

Incidencias: partido de la quinta fecha del Grupo A de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026 jugado en el estadio Dr. Franklin Essed, en Surinam.