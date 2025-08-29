Surinam vs. Panamá: Horario, TV y dónde ver en vivo a la Selección este jueves por las Eliminatorias Mundialistas 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Selección de Panamá arranca este jueves el camino más decisivo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con el duelo ante Surinam en Paramaribo inicia la fase final de las Eliminatorias de Concacaf, un sprint de seis partidos en el que cada punto será determinante para asegurar el boleto.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen llega con confianza tras cinco años de proceso, respaldado por un grupo que mezcla experiencia y juventud, además del regreso de figuras como Adalberto Carrasquilla, Edgar Yoel Bárcenas, Cecilio Waterman y José Fajardo.

El reto inmediato será sumar en condición de visitante antes de volver a casa para enfrentar a Guatemala en el estadio Rommel Fernández el próximo domingo. Panamá, que ya estuvo en Rusia 2018, inicia una nueva travesía con la mira puesta en clasificar por segunda vez en su historia.

HORARIO: ¿A QUÉ HORA ES EL SURINAM - PANAMÁ POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

El Panamá - Guyana por la segunda fase de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf 2026 se juega este jueves 4 septiembre a partir de las 4:30 p.m. en el estadio Franklin Essed.

TELEVISIÓN: ¿CÓMO VER EN DIRECTO EN TV SURINAM - PANAMÁ POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

El Panamá - Guyana por la segunda fase de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf 2026, se podrá ver en vivo a través de TVN, RPC, TVMax y Telemetro.

RADIO: ¿CÓMO ESCUCHAR EN DIRECTO EN TV EL SURINAM - PANAMÁ POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

El Panamá - Guyana por la segunda fase de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf 2026, se podrá escuchar a través de RPC Radio, TVN Radio y Nacional FM.

INTERNET: ¿CÓMO SEGUIR EN LÍNEA EL PANAMÁ - GUYANA POR LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS 2026?

El Panamá - Guyana por la segunda fase de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf 2026, se podrá seguir en vivo online a través de las app Medcom Go, TVN Pass y Tigo Play.

La mejor forma de seguirlo es a través de www.prensa.com que te traerá la información al minuto desde una hora antes, la previa y los onces.

Tras el choque, podrás leer la crónica, las declaraciones de los protagonistas, el resumen del partido en vídeo y las noticias más destacadas.