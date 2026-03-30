Panamá, 30 de marzo del 2026

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    Béisbol

    Suspenden a jugadores y técnicos por pelea en el ‘Flaco Bala’ Hernández

    La Comisión Técnica de la Fedebeis impuso castigo a siete miembros de los equipos de Los Santos y Veraguas.

    Humberto Cornejo
    Suspenden a jugadores y técnicos por pelea en el ‘Flaco Bala’ Hernández
    Momento en que iniciaba el altercado entre los dos equipos. Foto: Tomada de deportesypuntop

    La Comisión Técnica de la Federación Panameña de Béisbol anunció las primeras sanciones tras los hechos de violencia registrados el pasado sábado en el partido entre las novenas de Veraguas y Los Santos, disputado en el estadio Roberto Flaco Bala Hernández.

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    En un comunicado oficial, la Fedebeis informó que, debido a la gravedad de los sucesos ocurridos durante el encuentro N.° 78 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, se aplicaron medidas disciplinarias conforme al reglamento.

    “La Comisión Técnica procede inicialmente a aplicar lo señalado en el artículo 84, el cual, en el acápite a) del Anexo de Sanciones, indica que los jugadores y técnicos incluidos en los informes de los árbitros y del comisionado de estadio deberán cumplir con la sanción allí indicada”, dice el comunicado.

    Con base en los informes arbitrales y del comisionado del estadio, la Comisión Técnica decidió sancionar por dos partidos a los veragüenses Abdiel Ramos (director), Erick Murdock (#15), Ricardo Corcho (#22), Alfredo Aldarete (#41) y Jesús Aizprúa (#1). Mientras que, por Los Santos, los sancionados fueron José Gómez (#23) e Ismael Velasco (#96).

    El organismo también explicó que estas sanciones forman parte de un proceso en curso, por lo que aún se espera una resolución definitiva.

    Independientemente de estas sanciones, la Comisión Técnica, tomando en consideración los señalamientos indicados en los artículos 89, 90 y 91 del Reglamento Oficial del 83 Campeonato de Béisbol Mayor, se acoge al plazo de 48 horas para dictaminar un fallo final en relación con estos sucesos”, concluyó.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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