Suspendido el Brasil–Uruguay en la apertura de la Copa Latina 2025 por humedad en la cancha

El esperado partido inaugural de la Copa Latina 2025, entre las selecciones de Brasil y Uruguay, no pudo disputarse este domingo 17 de agosto debido a la humedad en la cancha, ocasionada por un problema de condensación.

De acuerdo con la organización, el inconveniente se generó porque el sistema de aire acondicionado central no contaba con suficiente agua para operar, producto de trabajos realizados por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en la madrugada de este domingo.

Tras revisar las condiciones del tabloncillo, los capitanes de ambos equipos, Vitor Benítez (Brasil) y Bruno Fitipaldo (Uruguay), acordaron que no era seguro jugar y decidieron suspender el encuentro.

Con la cancelación del encuentro inaugural, el calendario se ajusta y el torneo continuará directamente con el partido de fondo entre Argentina y Panamá.