    TENIS

    Svitolina arrolla a Gauff y se cita con Sabalenka en Australia

    Elina Svitolina domina de principio a fin a Coco Gauff, avanza con autoridad a semifinales del Abierto de Australia y se medirá con la número uno, Aryna Sabalenka.

    EFE
    Elina Svitolina of Ukraine celebrates winning her Women's Singles quarter-finals match against Coco Gauff of USA at the Australian Open tennnis tournament in Melbourne, 27 January 2026. (Tenis, Ucrania) EFE/EPA/JOEL CARRETT

    La ucraniana Elina Svitolina selló este martes una contundente victoria sobre la estadounidense Coco Gauff, tercera del mundo, para avanzar a las semifinales del Abierto de Australia, imponiéndose por 6-1 y 6-2 en un duelo marcado por su autoridad desde el fondo de la pista.

    Svitolina, duodécima cabeza de serie, firmó una actuación sólida y clínica, quebrando el servicio de Gauff en cinco ocasiones y manteniendo una presión constante en los intercambios largos.

    Su agresividad con la derecha y la profundidad de sus golpes obligaron repetidamente a la tercera preclasificada a jugar en posición defensiva, provocando una elevada cantidad de errores no forzados.

    El momento decisivo llegó en el último juego del partido, cuando Svitolina logró un quiebre tras un intenso juego que incluyó múltiples iguales.

    Gauff, pese a mostrar resistencia y conectar servicios potentes, incluyendo saques por encima de los 150 km/h, no logró sostener su nivel en los puntos clave, fallando en ejecuciones determinantes como voleas, smashes y golpes de revés bajo presión.

    A lo largo del encuentro, la ucraniana destacó también con su servicio, sumando varios aces y combinando potencia con precisión para dominar sus turnos de saque. Su consistencia en los peloteos y su capacidad para transformar la defensa en ataque marcaron la diferencia en un partido que controló de principio a fin.

    Con esta victoria, Svitolina se instala entre las cuatro mejores del torneo y confirma su gran momento en Melbourne, donde se encontrará en semifinales con la número uno del ránking WTA, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

    EFE

    Agencia de noticias


