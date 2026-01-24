Swiatek avanza con autoridad a octavos de final en Melbourne

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Swiatek supera a Kalinskaya en tres sets y reafirma su candidatura al título del Abierto de Australia con un sólido tercer parcial.

La polaca Iga Swiatek, segunda cabeza de serie, avanzó a la cuarta ronda del Abierto de Australia tras imponerse este sábado a la rusa Anna Kalinskaya por 6-1, 1-6 y 6-1 en la tercera ronda del torneo, en un partido resuelto en 1 hora y 44 minutos.

Swiatek firmó un contundente tercer set, en el que encadenó seis juegos consecutivos después de ceder el segundo parcial, apoyada en la potencia y precisión de su servicio, con registros de hasta 184 km/h.

La número dos del mundo supo controlar los momentos de tensión cuando sacó para partido y cerró el duelo con un servicio al cuerpo que forzó el error de su rival.

Kalinskaya, número 33 del ránking, mostró resistencia y agresividad desde el fondo de la pista, salvando varias bolas de partido y evitando un set en blanco en la manga definitiva gracias a un sólido turno de saque. Sin embargo, los errores no forzados y la presión constante de Swiatek terminaron inclinando la balanza a favor de la polaca.

El encuentro estuvo marcado por los cambios de dinámica: Swiatek dominó con claridad el primer set, Kalinskaya reaccionó en el segundo y la polaca recuperó el control total en el tercero, imponiendo su ritmo con golpes profundos y una notable efectividad en los puntos clave.

Con esta victoria, Swiatek confirma su candidatura al título en Melbourne y se instala en la cuarta ronda del cuadro femenino, donde buscará prolongar su racha frente a la australiana Maddison Inglis, que llega al duelo tras la retirada de la japonesa Naomi Osaka, 16 en el ránking WTA.