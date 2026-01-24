Panamá, 24 de enero del 2026

    TENIS

    Swiatek avanza con autoridad a octavos de final en Melbourne

    Swiatek supera a Kalinskaya en tres sets y reafirma su candidatura al título del Abierto de Australia con un sólido tercer parcial.

    EFE
    Swiatek avanza con autoridad a octavos de final en Melbourne
    Iga Swiatek of Poland celebrates winning the Women’s 3rd round match against Anna Kalinskaya of Russia on day seven of the 2026 Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 24 January 2026. (Tenis, Polonia, Rusia) EFE/EPA/JAMES ROSS

    La polaca Iga Swiatek, segunda cabeza de serie, avanzó a la cuarta ronda del Abierto de Australia tras imponerse este sábado a la rusa Anna Kalinskaya por 6-1, 1-6 y 6-1 en la tercera ronda del torneo, en un partido resuelto en 1 hora y 44 minutos.

    Swiatek firmó un contundente tercer set, en el que encadenó seis juegos consecutivos después de ceder el segundo parcial, apoyada en la potencia y precisión de su servicio, con registros de hasta 184 km/h.

    La número dos del mundo supo controlar los momentos de tensión cuando sacó para partido y cerró el duelo con un servicio al cuerpo que forzó el error de su rival.

    Kalinskaya, número 33 del ránking, mostró resistencia y agresividad desde el fondo de la pista, salvando varias bolas de partido y evitando un set en blanco en la manga definitiva gracias a un sólido turno de saque. Sin embargo, los errores no forzados y la presión constante de Swiatek terminaron inclinando la balanza a favor de la polaca.

    El encuentro estuvo marcado por los cambios de dinámica: Swiatek dominó con claridad el primer set, Kalinskaya reaccionó en el segundo y la polaca recuperó el control total en el tercero, imponiendo su ritmo con golpes profundos y una notable efectividad en los puntos clave.

    Con esta victoria, Swiatek confirma su candidatura al título en Melbourne y se instala en la cuarta ronda del cuadro femenino, donde buscará prolongar su racha frente a la australiana Maddison Inglis, que llega al duelo tras la retirada de la japonesa Naomi Osaka, 16 en el ránking WTA.

    EFE

    Agencia de noticias


