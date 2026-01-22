Panamá, 22 de enero del 2026

    TENIS

    Swiatek avanza firme a tercera ronda en Australia

    Iga Swiatek venció con autoridad a Bouzkova y alcanzó la tercera ronda del Abierto de Australia por séptimo año consecutivo, ampliando un récord histórico en Grand Slams.

    EFE
    Iga Swiatek of Poland celebrates match point during the women's second round match against Marie Bouzkova of Czech Republic on day 5 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 22 January 2026. (Tenis, República Checa, Polonia) EFE/EPA/JAMES ROSS

    La polaca Iga Swiatek ganó en dos sets (6-2 y 6-3) a la checa Maria Bouzkova y alcanzó, por séptimo año consecutivo, la tercera ronda del Abierto de Australia, que jugará contra la rusa Anna Kalinskaya, vigesimoprimera favorita.

    La jugadora de Varsovia se convirtió en la primera del circuito en la Era Abierta en alcanzar los dieciseisavos de final en los primeros veinticuatro torneos del Grand Slam que ha disputado, cuatro en seis campañas, en una sola década.

    Swiatek, la segunda favorita, no tuvo contratiempo alguno para ganar por tercera vez, sin perder un set, a Bouzkova. Ni siquiera cuando perdió el saque en el inicio del segundo parcial dio sensación de estar apurada ante Bouzkova, a la que ganó en una hora y 19 minutos.

    La victoria le permite pasar a tercera ronda del Abierto de Australia por séptimo año consecutivo. Jugará en dieciseisavos contra la rusa Kalinskaya, que se impuso a la austriaca Julia Grabner por un doble 6-3.

    EFE

    Agencia de noticias

