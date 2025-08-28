Swiatek: “El Abierto de EE.UU. está más enfocado en el entretenimiento y en el ‘show’”

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La polaca Iga Swiatek, número dos del mundo, afirmó este jueves que el Abierto de Estados Unidos “no es el ‘grande’ más tranquilo” y que está más enfocado en el ‘entretenimiento’ que en jugadores y jugadoras, tras avanzar a la tercera ronda con un triunfo contra la holandesa Suzan Lamens.

“Sin duda no es el ‘grande’ más tranquilo ni el que está más enfocado en los jugadores, porque está más enfocado en el entretenimiento y en el show. Tenemos que adaptarnos y aceptarlo. Siempre es un poco más complicado entrar en una burbuja aquí”, dijo Swiatek en la rueda de prensa posterior al partido ganado 6-1, 4-6 y 6-4 contra Lamens.

“Es lo que es, es la razón por la que cada ‘grande’ es distinto. A algunos les gusta, a otros no”, añadió.

Swiatek necesitó dos horas y siete minutos para doblegar a Lamens, número 66 del ránking mundial.

“Estar bajo presión, encontrando formas de salir adelante, de resolver problemas, siempre hay algo que te puedes llevar de un partido como este. Incluso solo jugar más tiempo en la Ashe, porque es una superficie distinta respecto a las pistas donde entrenamos”, consideró.