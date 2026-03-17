Tabla al rojo vivo: así quedó la Jornada 9 del Clausura de la LPF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Alianza se consolida como líder del Este con paso firme, mientras que en el Oeste, Club Atlético Independiente y Unión Coclé comparten la cima del Oeste.

La jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) dejó movimientos clave en ambas conferencias, con líderes que comienzan a marcar territorio, una zona media cada vez más apretada y equipos que empiezan a quedar rezagados en la lucha por clasificar.

Resultados como el triunfo de Plaza Amador (4-3) sobre Universitario y la victoria de Alianza (1-0) ante Club Atlético Independiente (CAI) terminaron de darle forma a una tabla que empieza a dividirse por objetivos.

La Jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) dejó movimientos clave en ambas conferencias, con líderes que comienzan a marcar territorio, una zona media cada vez más apretada y equipos que empiezan a quedar rezagados en la lucha por clasificar. Resultados como el triunfo de Plaza Amador (4-3) sobre el Club Deportivo Universitario y la victoria de Alianza (1-0) ante Club Atlético Independiente (CAI) terminaron de darle forma a una tabla que empieza a dividirse por objetivos. Líderes: consistencia y control en ambas conferencias En la Conferencia Este, Alianza se mantiene en la cima con 16 puntos, respaldado por una campaña equilibrada (4 victorias, 4 empates y solo 1 derrota). Su triunfo en esta jornada reafirma su solidez en momentos clave. Plaza Amador aparece en la segunda posición con 14 unidades y en alza, tras sumar su segundo triunfo consecutivo. Por su parte, en el Oeste, el liderato es compartido. Club Atlético Independiente y Unión Coclé dominan con 14 unidades, ambos con apenas una derrota en nueve fechas. A pesar de caer ante Alianza, el CAI sigue siendo uno de los equipos más estructurados del torneo, mientras que Unión Coclé continúa siendo la revelación por su regularidad. Alta presión por la clasificación La lucha más intensa se vive en los puestos 3 y 4 de cada conferencia, donde cada punto empieza a tener peso de clasificación. En el Este, Sporting y UMECIT ocupan esas posiciones con 14 y 12 puntos, respectivamente. Sporting ha hecho del empate una constante (cinco en nueve partidos) y viene de igualar 1-1 ante Herrera F.C., mientras que UMECIT también dividió honores (1-1) frente a Unión Coclé. En el Oeste, Veraguas United (12 puntos) y Club Deportivo Universitario (8 puntos) se mantienen en la pelea por un cupo. Veraguas rescató un empate 1-1 ante Tauro F.C., mientras que Universitario dejó escapar un partido clave ante Plaza Amador. Urgencia y margen de error mínimo Los últimos puestos empiezan a comprometer seriamente las aspiraciones de algunos equipos. En la Conferencia Este, Tauro F.C. (11 puntos) y Deportivo Árabe Unido (10 puntos) cierran la tabla. A pesar del triunfo ante San Francisco F.C., el Árabe se mantiene último de la conferencia, mientras que Tauro llega con dos empates consecutivos. En el Oeste, la brecha es más marcada. San Francisco F.C. y Herrera F.C. comparten el fondo con 7 puntos. El conjunto herrerano, además, es el más castigado defensivamente del torneo, con 22 goles encajados, aunque encadena tres jornadas sin perder. Duelos de la décima jornada La próxima jornada se presenta como un punto de inflexión en el torneo, con enfrentamientos directos que podrían sacudir la tabla en ambas conferencias. En el arranque, San Francisco F.C. recibirá a Tauro F.C. en un duelo de urgencias, donde ambos necesitan sumar para salir del fondo y recuperar terreno en la clasificación. El sábado, Deportivo Árabe Unido tendrá una oportunidad clave ante Club Deportivo Universitario, mientras que uno de los partidos más atractivos enfrentará a Club Atlético Independiente contra Plaza Amador, un choque directo entre aspirantes. Para el domingo, Sporting SM se medirá ante Veraguas United en un cruce directo por posiciones de clasificación, mientras que Unión Coclé enfrentará a Alianza F.C. en un duelo entre líderes. La jornada se cerrará el lunes con UMECIT F.C. recibiendo a Herrera F.C., en un partido donde los locales buscan consolidarse y los visitantes salir del fondo.

Líderes en ambas conferencias

En la Conferencia Este, Alianza se mantiene en la cima con 16 puntos, respaldado por una campaña equilibrada (4 victorias, 4 empates y solo 1 derrota). Su triunfo en esta jornada reafirma su solidez en momentos clave.

Plaza Amador aparece en la segunda posición con 14 unidades y en alza, tras sumar su segundo triunfo consecutivo.

Por su parte, en el Oeste, el liderato es compartido. Club Atlético Independiente y Unión Coclé dominan con 14 unidades, ambos con apenas una derrota en nueve fechas. A pesar de caer ante Alianza, el CAI sigue siendo uno de los equipos más estructurados del torneo, mientras que Unión Coclé continúa siendo la revelación por su regularidad.

Alta presión por la clasificación

La lucha más intensa se vive en los puestos 3 y 4 de cada conferencia, donde cada punto empieza a tener peso de clasificación.

En el Este, Sporting y UMECIT ocupan esas posiciones con 14 y 12 puntos, respectivamente. Sporting ha hecho del empate una constante (cinco en nueve partidos) y viene de igualar 1-1 ante Herrera F.C., mientras que UMECIT también dividió honores (1-1) frente a Unión Coclé.

En el Oeste, Veraguas United (12 puntos) y Club Deportivo Universitario (8 puntos) se mantienen en la pelea por un cupo. Veraguas rescató un empate 1-1 ante Tauro F.C., mientras que Universitario dejó escapar un partido clave ante Plaza Amador.

𝐂𝐀𝐋𝐄𝐍𝐃𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐉𝟏𝟎 🤩🗓



Así se jugará la décima jornada del Torneo Clausura 2026 de la #LPFTigo 🏆⚽#NuestroFútbol pic.twitter.com/4ND0GTYhCR — LPF TIGO (@LPFpanama) March 17, 2026

Urgencia y margen de error mínimo

Los últimos puestos empiezan a comprometer seriamente las aspiraciones de algunos equipos.

En la Conferencia Este, Tauro F.C. (11 puntos) y Deportivo Árabe Unido (10 puntos) cierran la tabla. A pesar del triunfo ante San Francisco F.C., el Árabe se mantiene último de la conferencia, mientras que Tauro llega con dos empates consecutivos.

En el Oeste, la brecha es más marcada. San Francisco F.C. y Herrera F.C. comparten el fondo con 7 puntos. El conjunto herrerano, además, es el más castigado defensivamente del torneo, con 22 goles encajados, aunque encadena tres jornadas sin perder.

Duelos de la décima jornada

La próxima jornada se presenta como un punto de inflexión en el torneo, con enfrentamientos directos que podrían sacudir la tabla en ambas conferencias.

En el arranque, San Francisco F.C. recibirá a Tauro F.C. en un duelo de urgencias, donde ambos necesitan sumar para salir del fondo y recuperar terreno en la clasificación.

El sábado, Deportivo Árabe Unido tendrá una oportunidad clave ante Club Deportivo Universitario, mientras que uno de los partidos más atractivos enfrentará a Club Atlético Independiente contra Plaza Amador, un choque directo entre aspirantes.

Para el domingo, Sporting SM se medirá ante Veraguas United en un cruce directo por posiciones de clasificación, mientras que Unión Coclé enfrentará a Alianza F.C. en un duelo entre líderes.

La jornada cerrará el lunes con UMECIT F.C. recibiendo a Herrera F.C., en un partido donde los locales buscan consolidarse y los visitantes salir del fondo.