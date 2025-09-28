Panamá, 28 de septiembre del 2025

    Tadej Pocagar se mantiene en la cima del ciclismo

    EFE
    Tadej Pogacar junto con Remco Evenepoel (i) y Ben Healy (d). EFE

    El esloveno Tadej Pocagar, feliz por revalidar este domingo en Ruanda el maillot arcoíris de ciclismo en ruta, aseguró que hubiese sido “un sueño” que hubiesen podido aguantar con él durante más tiempo en la carrera el español Juan Ayuso y el mexicano Isaac del Toro, compañeros de equipo en el UAE.

    Ayuso y Del Toro fueron los únicos corredores que respondieron al ataque a 104 km de meta con el que Pogacar cimentó su triunfo.

    “Tenía a Juan Ayuso e Isaac del Toro conmigo y esa fue la combinación perfecta. Parecía un sueño llegar lo más lejos posible los tres, pero Juan pronto tuvo problemas en el empedrado e Isaac tuvo problemas estomacales”, lamentó el esloveno tras la prueba.

    Pogacar desveló que los corredores más veteranos le habían “aconsejado que no atacase” en el Monte Kigali, donde decidió escaparse, ante los 100 km que había luego hasta la meta, pero dijo que se sintió “bien” y que vio que “el recorrido estaba diseñado para ello”.

    “Me sentí muy bien aunque tuve que ir solo hasta la meta”, señaló el campeón del mundo sobre su ataque a 104 km de meta y los 66 finales en los que estuvo sin acompañantes con su rivales persiguiéndole.

    Algo que “no era el plan” establecido porque él hubiese esperado que le siguiese “un grupo pequeño”.

    “Ese no era el plan porque así tuve que luchar conmigo mismo y las subidas se hicieron cada vez más difíciles. Tenía dudas porque todavía había que pedalear en las bajadas. Mi energía fue bajando, pero tenía que seguir adelante y esperar lo mejor” apuntó.

    “Lo conseguí y me alegro de haberlo logrado”, dijo, feliz por el triunfo y por mantenerse como portador del maillot arcoíris.

    EFE

    Agencia de noticias

