Tadej Pogacar agranda su leyenda en París, Van Aert se une a la fiesta

Tadej Pogacar (UAE) subió otro peldaño de oro en la historia como vencedor de la 112 edición del Tour de Francia al término de la vigésimo primera y última etapa disputada entre Mantes-la-Ville y París, de 132.3 km, con el final olímpico en el recorrido, en la que se impuso escapado el belga Wout Van Aert (Visma).

Van Aert, quien atacó en duelo con Pogacar en el tercer ascenso a Montmartre, a 8 km de meta, se marchó en solitario para firmar su segunda victoria en los Campos Elíseos y la décima en el Tour. Alzó los brazos bajo el diluvio con un tiempo de 3h.07.30, a una media de 42,3 km/hora.

El clasicómano belga aventajó en 19 segundos a Ballerini, Mohoric y Pogacar. El esloveno entró celebrando su cuarto título, igualando en el palmarés al británico Chris Fromme y poniéndose a 1 solo Tour de las grandes leyendas de la “grande boucle”: Anquetil, Merckx, Hinault y Miguel Indurain.

Pogacar lidera una era brillante

Pogacar, en un final atípico, sin esprint masivo por la presencia de del triple ascenso a Montmarte, donde el propio campeón destrozó la carrera, completó su obra maestra como campeón del mundo vigente, con solo 26 años, y con una trayectoria que suma además 21 triunfos de etapa en el Tour, como parte del total de 104 en su palmarés.

Una victoria contundente la del ciclista de Klanec, quien marca una era del ciclismo merced a una voracidad que a veces se considera excesiva, pero que le permite abrillantar su palmarés a marchas forzadas, hasta el punto de quedarse él mismo como principal rival.

Pogacar subió al podio de los Campos Elíseos por cuarta vez para escuchar el himno de su país. Se trata de su quinta gran vuelta, ya que se impuso en el Giro 2024, con la misma autoridad que este Tour. Junto a la estrella del UAE se hicieron la foto del cajón el danés Jonas Vingegaard (Visma) y el alemán Florian Lipowitz (Red Bull Bora), segundo y tercero respectivamente.

En París se repitió el podio del Dauphiné, prueba considerada como banco de pruebas para el Tour. Resultado idéntico respetando una jerarquía monopolizada por el hombre que arrasa en las últimas temporadas, un corredor que adorna su palmarés con 9 “monumentos” clásicos.

Pogacar es una estrella que persigue la estela de Eddy Merckx, su referencia en la historia y su estímulo, si bien la comparación con el “Caníbal” le pueda suponer un estrés que en poco le puede beneficiar. El belga es a día de hoy el mejor de la historia.

Lipowitz y Onley las revelaciones

El Tour que finaliza ha mostrado dos revelaciones, el alemán Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe), de 24 años, tercero y maillot blanco de mejor joven, y el británico Oscar Onley (Picnic PostNL), cuarto en la general. En el top ten destacó la presencia del esloveno Primoz Roglic, octavo y en clara decadencia, y la ausencia de españoles.

Milan un gigante verde, Healy el supercombativo

En el resto de clasificaciones el maillot de la montaña también fue a parar a las espaldas de Pogacar, quien sucede en el jersey de puntos rojos al ecuatoriano Richard Carapaz, el ganador por punto fue el italiano Jonathan Milan (Lidl), ganador de 2 etapas y el mejor equipo fue el Visma. También brilló el irlandés Ben Healy, declarado supercombativo del Tour 2025.

