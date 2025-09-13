Panamá, 13 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Escogencia

    Taekwondo panameño apuesta por nuevas generaciones: seleccionados los atletas que competirán en Colombia

    Guillermo Pineda G.
    Taekwondo panameño apuesta por nuevas generaciones: seleccionados los atletas que competirán en Colombia
    La FPT inició en enero el proceso de selección a nivel nacional. Cortesía

    La Federación Panameña de Taekwondo (FPT) dio a conocer la lista de jóvenes atletas que representarán al país en el Campeonato Internacional de Colombia, programado del 20 al 23 de noviembre.

    El equipo está conformado por talentos de la categoría pre-infantil, quienes fueron escogidos tras un proceso de captación de talentos considerado innovador en la región.

    La selección se realizó en tres fases de captación organizadas entre enero y marzo en Panamá, Chiriquí y provincias centrales. Posteriormente, en julio se celebró un campeonato nacional que reunió a 40 niños, del cual surgió el grupo definitivo que viajará a tierras cafeteras.

    A diferencia de las categorías cadete, juvenil o adulta —donde la clasificación se define por eliminación—, en este caso se aplicó un sistema de valoración que evaluó habilidades técnicas, disciplina y proyección, lo que representa un paso inédito en el taekwondo infantil panameño.

    En la modalidad de Combate, los representantes serán: Yohannys Contreras (Keumgang Do), Brianna Ortega (Boquete Taekwondo), Valentina Pérez (ETP), Ian Morales (Dolega Taekwondo), Cristhian Gantes (Alpha), Jasbir Batista (Tigres Rojos), Connor Gantes (Alpha), Dylan Rodríguez (Bugaba Tigers), Noelia Garrido (TTC) y Geovanni Yanguez (Tigres Rojos).

    Taekwondo panameño apuesta por nuevas generaciones: seleccionados los atletas que competirán en Colombia
    La delegación está conformado por 14 taekwondistas panameños. Cortesía

    Por su parte, en Poomsae competirán Eliam Orellana (Dabest), Ema Morales (Alpha), Mía Pérez (Keumgang Do), Elsie Ruiz (Tigres Rojos), Geovanni Yanguez (Tigres Rojos) y Jasbir Batista (Tigres Rojos).

    Batista y Yanguez destacan al haber logrado su lugar en ambas modalidades, mostrando la versatilidad y proyección que poseen a tan temprana edad.

    La delegación estará encabezada por el presidente de la FPT, Boris Álvarez, acompañado de los entrenadores José Contreras (Poomsae) y Gaspar Peterson (Combate), quienes guiarán a los jóvenes atletas en su primera experiencia internacional.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Corredor de las Playas: este sería el tramo de la ampliación que tendrá peaje. Leer más
    • Tribunal de Apelaciones revoca trabajo comunitario otorgado a la dueña de los salones ‘La Parce’. Leer más
    • Empleos Panamá anuncia vacantes para el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal. Leer más
    • Universidad en crisis: rector cobra $8,000, docentes sin pago y solo hay 123 estudiantes. Leer más
    • Crisis del arroz en Panamá: productores advierten pérdidas, Mulino confirma fin del subsidio y el IMA recurre a importaciones. Leer más
    • Así era el entramado detectado en la DGI para evadir impuestos y crear falsos créditos fiscales. Leer más
    • Lucy Molinar cancela reunión para separar a secretaria ejecutiva de Coneaupa. Leer más