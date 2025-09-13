Taekwondo panameño apuesta por nuevas generaciones: seleccionados los atletas que competirán en Colombia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Federación Panameña de Taekwondo (FPT) dio a conocer la lista de jóvenes atletas que representarán al país en el Campeonato Internacional de Colombia, programado del 20 al 23 de noviembre.

El equipo está conformado por talentos de la categoría pre-infantil, quienes fueron escogidos tras un proceso de captación de talentos considerado innovador en la región.

La selección se realizó en tres fases de captación organizadas entre enero y marzo en Panamá, Chiriquí y provincias centrales. Posteriormente, en julio se celebró un campeonato nacional que reunió a 40 niños, del cual surgió el grupo definitivo que viajará a tierras cafeteras.

A diferencia de las categorías cadete, juvenil o adulta —donde la clasificación se define por eliminación—, en este caso se aplicó un sistema de valoración que evaluó habilidades técnicas, disciplina y proyección, lo que representa un paso inédito en el taekwondo infantil panameño.

En la modalidad de Combate, los representantes serán: Yohannys Contreras (Keumgang Do), Brianna Ortega (Boquete Taekwondo), Valentina Pérez (ETP), Ian Morales (Dolega Taekwondo), Cristhian Gantes (Alpha), Jasbir Batista (Tigres Rojos), Connor Gantes (Alpha), Dylan Rodríguez (Bugaba Tigers), Noelia Garrido (TTC) y Geovanni Yanguez (Tigres Rojos).

Por su parte, en Poomsae competirán Eliam Orellana (Dabest), Ema Morales (Alpha), Mía Pérez (Keumgang Do), Elsie Ruiz (Tigres Rojos), Geovanni Yanguez (Tigres Rojos) y Jasbir Batista (Tigres Rojos).

Batista y Yanguez destacan al haber logrado su lugar en ambas modalidades, mostrando la versatilidad y proyección que poseen a tan temprana edad.

La delegación estará encabezada por el presidente de la FPT, Boris Álvarez, acompañado de los entrenadores José Contreras (Poomsae) y Gaspar Peterson (Combate), quienes guiarán a los jóvenes atletas en su primera experiencia internacional.