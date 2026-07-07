Tagliafico, Paredes y Álvarez salen como novedades en el once de Argentina ante Egipto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Argentina presenta cambios clave en el once titular para enfrentar a Egipto en los octavos del Mundial 2026.

El lateral Nicolás Tagliafico, el mediocentro Leandro Paredes y el delantero Julián Álvarez son las grandes novedades del once titular que ha dispuesto el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, para encarar el encuentro de octavos del Mundial de este martes ante Egipto en Atlanta.

Las dudas planeaban sobre la titularidad en el lateral izquierdo de Facundo Medina, que finalmente parece no haberse recuperado de los problemas que manifestó al final del sufrido encuentro de octavos ante Cabo Verde, que se resolvió por 3-2 tras la prórroga. Para sustituirlo, Scaloni ha optado por el veterano Tagliafico.

Del mismo modo se creía que el seleccionador albiceleste optaría por alinear a Julián Álvarez para acompañar a Lionel Messi en punta, en favor de Lautaro Martínez (titular ante Cabo Verde), una previsión que finalmente se ha cumplido.

¡Argentina y Egipto, cara a cara por un lugar en Cuartos! 👊#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 7, 2026

Probablemente la novedad más importante en la escuadra sudamericana sea la presencia de Leandro Paredes, que llegó al Mundial arrastrando un lesión y solo había sido titular en el tercer partido de la fase de grupos ante Jordania con la clasificación ya sellada.

Scaloni había optado en el resto de partidos por situar a Alexis Mac Allister para escoltar a De Paul en el mediocentro, pero previsíblemente el del Liverpool podrá ocupar este martes una posición más adelantada en la que se siente más cómodo.

Argentina sale con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Julián Álvarez y Lionel Messi.

Por su parte, los egipcios salen con un plantel idéntico en defensa al que jugó contra Australia en octavos, con Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim y Karim Hafez formando una línea de cuatro.

En el centro del campo la principal novedad es el cambio de Marawan Attia por Mohanad Lashin, mientras que en punta de ataque no estará hoy Omar Marmoush acompañando a Mohamed Salah. En su lugar forma de partida el delantero del Oviedo Haissem Hassan.

Egipto sale con: Mustafa Shoubir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Karim Hafez; Marawan Attia, Emman Ashour, Mohanad Lashin, Mostafa Zico; Haissem Hassan y Mohamed Salah.