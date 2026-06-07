Takao conquista el 97.º Clásico Presidente de la República con una sólida actuación de Yonis Lasso

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ejemplar del Brandywine Farm dominó la recta final y se impuso con autoridad en la prueba más importante de la hípica panameña. Booz Baruc y Tizzy Indy completaron el marcador.

Takao escribió su nombre en la historia del hipismo nacional al conquistar este domingo la edición 97 del Clásico Presidente de la República, disputado sobre 2,100 metros en el Hipódromo Presidente Remón ante una gran asistencia de aficionados.

Con la monta de Yonis Lasso, el ejemplar entrenado por Alberto Paz Rodríguez protagonizó una actuación de gran categoría para superar a sus rivales en la prueba estelar del calendario hípico panameño.

Desde la apertura de las puertas, Takao se vio involucrado en una intensa lucha por las primeras posiciones. El representante del Brandywine Farm se mantuvo siempre cerca de los punteros mientras administraba energías para el exigente recorrido de fondo.

La carrera tuvo un ritmo sostenido desde los primeros parciales. Según los registros oficiales, los primeros 400 metros se cubrieron en 22.69 segundos, la media milla en 46.15, los 1,200 metros en 1:11.05, la milla en 1:36.33 y los 2,000 metros en 2:04.15. El tiempo final para los 2,100 metros fue de 2:11.31.

Al ingresar a la recta final, Takao encontró el espacio necesario para lanzar su ataque decisivo. El ejemplar respondió con fuerza a las exigencias de Lasso y fue despegándose progresivamente de sus perseguidores hasta asegurar una ventaja cómoda en los metros finales.

La superioridad fue tal que el jinete panameño levantó los brazos antes de cruzar la meta, celebrando anticipadamente una victoria que ya parecía irreversible.

Booz Baruc realizó una destacada presentación para quedarse con la segunda posición, mientras que Tizzy Indy completó el podio en el tercer lugar. El favorito Come Candela no pudo responder a las expectativas y finalizó en la quinta posición.

Los apostadores que confiaron en Takao fueron recompensados con un dividendo de 6.60 por ganador.

La victoria tuvo un significado especial para el ejemplar, ya que regresó al Clásico Presidente de la República después de haber participado también en la edición del año pasado.

Antes de la carrera principal, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, entregó reconocimientos a los jinetes participantes en la prueba estelar.

Por otra parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, no asistió al evento, convirtiéndose en la primera ausencia del mandatario en el Clásico Presidente desde el inicio de su administración.