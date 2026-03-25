Panamá, 25 de marzo del 2026

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    COPA AFRICANA

    TAS estudia polémica final Senegal-Marruecos

    El TAS evaluará el recurso de Senegal tras la polémica anulación de su victoria en la Copa de África y la coronación de Marruecos.

    EFE
    TAS estudia polémica final Senegal-Marruecos
    Senegal se coronó campeón en el campo de juego, pero después la CAF otorgó el título de campeón a Marruecos por abandono. EFE/EPA/JALAL MORCHIDI

    El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó este miércoles que ha registrado el recurso de la Federación de Fútbol de Senegal contra la Confederación Africana (CAF) y la Federación Marroquí por la anulación de su victoria en la final de la última Copa de África.

    El Comité de Apelación de la CAF anuló el pasado día 17 el triunfo de Senegal en la final de la Copa de África, que ganó por 0-1 en la prórroga, y declarar campeón a Marruecos por 3-0, después de los recursos de la federación de este país tras la derrota sufrida en ese partido jugado el 18 de enero en Rabat.

    Un penal señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido provocó la amenaza de la selección senegalesa de abandonar el partido y todos sus futbolistas menos Sadio Mané se marcharon al vestuario como protesta.Marruecos y el árbitro permanecieron sobre el terreno de juego, aunque luego los senegaleses volvieron y se reanudó el encuentro.

    EFE

    Agencia de noticias

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