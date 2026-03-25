TAS estudia polémica final Senegal-Marruecos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El TAS evaluará el recurso de Senegal tras la polémica anulación de su victoria en la Copa de África y la coronación de Marruecos.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó este miércoles que ha registrado el recurso de la Federación de Fútbol de Senegal contra la Confederación Africana (CAF) y la Federación Marroquí por la anulación de su victoria en la final de la última Copa de África.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Court of Arbitration for Sport (CAS) confirms the Senegalese Football Federation has now APPEALED the decision to strip Senegal of their AFCON title while giving it to Morocco. pic.twitter.com/UAfCd7XEiN — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 25, 2026

El Comité de Apelación de la CAF anuló el pasado día 17 el triunfo de Senegal en la final de la Copa de África, que ganó por 0-1 en la prórroga, y declarar campeón a Marruecos por 3-0, después de los recursos de la federación de este país tras la derrota sufrida en ese partido jugado el 18 de enero en Rabat.

🚨 OFFICIAL: CAS confirms Senegalese Football Federation has appealed the decision to call Morocco as winners of the AFCON 2025, asking to restore Senegal as the original winners.



Appeal registered by CAS on 25 March 2026 “to set aside the CAF decision and declares the FSF… pic.twitter.com/iQqLBqVdFE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2026

Un penal señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido provocó la amenaza de la selección senegalesa de abandonar el partido y todos sus futbolistas menos Sadio Mané se marcharon al vestuario como protesta.Marruecos y el árbitro permanecieron sobre el terreno de juego, aunque luego los senegaleses volvieron y se reanudó el encuentro.