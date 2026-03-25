TAS estudia polémica final Senegal-Marruecos

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó este miércoles que ha registrado el recurso de la Federación de Fútbol de Senegal contra la Confederación Africana (CAF) y la Federación Marroquí por la anulación de su victoria en la final de la última Copa de África.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Court of Arbitration for Sport (CAS) confirms the Senegalese Football Federation has now APPEALED the decision to strip Senegal of their AFCON title while giving it to Morocco. pic.twitter.com/UAfCd7XEiN— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 25, 2026
El Comité de Apelación de la CAF anuló el pasado día 17 el triunfo de Senegal en la final de la Copa de África, que ganó por 0-1 en la prórroga, y declarar campeón a Marruecos por 3-0, después de los recursos de la federación de este país tras la derrota sufrida en ese partido jugado el 18 de enero en Rabat.
🚨 OFFICIAL: CAS confirms Senegalese Football Federation has appealed the decision to call Morocco as winners of the AFCON 2025, asking to restore Senegal as the original winners.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2026
Appeal registered by CAS on 25 March 2026 “to set aside the CAF decision and declares the FSF… pic.twitter.com/iQqLBqVdFE
Un penal señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido provocó la amenaza de la selección senegalesa de abandonar el partido y todos sus futbolistas menos Sadio Mané se marcharon al vestuario como protesta.Marruecos y el árbitro permanecieron sobre el terreno de juego, aunque luego los senegaleses volvieron y se reanudó el encuentro.