Panamá, 27 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 27 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Tauro cesa a Soto; Narváez debutará contra su CAI

    El club apuesta por Franklin Narváez para revertir su complicado inicio en el Apertura 2026.

    Carlos Vidal Endara
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Tauro cesa a Soto; Narváez debutará contra su CAI
    El entrenador panameño ganó 4 títulos de la LPF con el CAI. LP/Elysée Fernández

    El Tauro FC anunció este miércoles la llegada de Franklin Narváez como nuevo entrenador del equipo.

    Narváez sustituye a Gonzalo Soto, quien deja la dirección del plantel en medio de una mala racha de resultados en el arranque del torneo. Los albinegros marchan últimos en la Conferencia Este del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), con dos puntos en cinco jornadas.

    “Agradecemos al profesor Soto por su profesionalismo y compromiso durante su etapa en nuestra institución, y le deseamos éxitos en sus próximos retos”, expresó el club en un comunicado.

    La derrota 2-0 ante Alianza el pasado lunes fue el detonante para la salida del técnico colombiano, que había regresado esta campaña para iniciar una nueva etapa al mando del mismo club al que llevó anteriormente a lo más alto del fútbol panameño.

    Ahora le corresponderá a Franklin Narváez tratar de enderezar el rumbo del club albinegro, que se encuentra a seis puntos del tercer puesto en una competencia en la que aún restan dos tercios del calendario por disputarse.

    “Confiamos en su liderazgo, experiencia y capacidad para conducir al equipo en esta nueva etapa, con el compromiso de seguir compitiendo por los objetivos que demanda la historia de nuestra institución. ¡Bienvenido, Franklin Narváez!”, señaló Tauro en la publicación.

    Narváez regresa a los banquillos luego de su etapa histórica con el CAI. El entrenador panameño logró el tricampeonato, siendo el primer entrenador panameño en hacerlo (Clausura 2022, Apertura 2023 y Clausura 2023) y sumó un título adicional (Clausura 2024), convirtiéndose en el primer panameño en lograr cuatro títulos. Su salida del club vikingo se produjo el año pasado.

    Precisamente, el CAI será su primer rival en su estreno como entrenador del Tauro. Ambos equipos abrirán la sexta jornada del Apertura 2026 este viernes a las 8:30 p.m.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

    Última Hora

    • 22:59 Tauro cesa a Soto; Narváez debutará contra su CAI Leer más
    • 22:46 El Metro suspenderá las recargas la noche del sábado por migración a nuevo sistema de cobro Leer más
    • 22:02 Estados Unidos suspende temporalmente las citas para solicitar visados en todas sus oficinas consulares Leer más
    • 21:36 Cristian Martínez mete al Slovan Bratislava a la Champions League Leer más
    • 21:25 Un oso polar, una ardilla y las mejores fotos de vida silvestre Leer más
    • 21:24 Comisión de Ambiente reta a Mulino: aprueba proyecto de Robinson que debilita la protección de los arrecifes Leer más
    • 21:05 Más de 6,000 jubilados mayores de 65 años siguen trabajando aún en la CSS Leer más
    • 20:44 Avalancha en la frontera entre Nepal y Tíbet deja más de 150 muertos y centenares de desaparecidos Leer más
    • 20:28 Sorteo de la lotería del miércoles 26 de agosto de 2026 Leer más
    • 20:11 Las islas del Pacífico piden que el océano pase al centro de la agenda climática en la COP  Leer más