Tauro cesa a Soto; Narváez debutará contra su CAI

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El club apuesta por Franklin Narváez para revertir su complicado inicio en el Apertura 2026.

El Tauro FC anunció este miércoles la llegada de Franklin Narváez como nuevo entrenador del equipo.

Narváez sustituye a Gonzalo Soto, quien deja la dirección del plantel en medio de una mala racha de resultados en el arranque del torneo. Los albinegros marchan últimos en la Conferencia Este del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), con dos puntos en cinco jornadas.

“Agradecemos al profesor Soto por su profesionalismo y compromiso durante su etapa en nuestra institución, y le deseamos éxitos en sus próximos retos”, expresó el club en un comunicado.

La derrota 2-0 ante Alianza el pasado lunes fue el detonante para la salida del técnico colombiano, que había regresado esta campaña para iniciar una nueva etapa al mando del mismo club al que llevó anteriormente a lo más alto del fútbol panameño.

Ahora le corresponderá a Franklin Narváez tratar de enderezar el rumbo del club albinegro, que se encuentra a seis puntos del tercer puesto en una competencia en la que aún restan dos tercios del calendario por disputarse.

“Confiamos en su liderazgo, experiencia y capacidad para conducir al equipo en esta nueva etapa, con el compromiso de seguir compitiendo por los objetivos que demanda la historia de nuestra institución. ¡Bienvenido, Franklin Narváez!”, señaló Tauro en la publicación.

Narváez regresa a los banquillos luego de su etapa histórica con el CAI. El entrenador panameño logró el tricampeonato, siendo el primer entrenador panameño en hacerlo (Clausura 2022, Apertura 2023 y Clausura 2023) y sumó un título adicional (Clausura 2024), convirtiéndose en el primer panameño en lograr cuatro títulos. Su salida del club vikingo se produjo el año pasado.

Precisamente, el CAI será su primer rival en su estreno como entrenador del Tauro. Ambos equipos abrirán la sexta jornada del Apertura 2026 este viernes a las 8:30 p.m.