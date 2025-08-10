Tauro empata con Umecit y suma tres fechas sin ganar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tauro lleva tres fechas sin ganar y Umecit sumó un punto para mantenerse en la parte alta de la Conferencia Este, luego de empatar 1-1 en el COS Sport Plaza, en la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol.

El conjunto de Umecit se fue arriba en el partido con una buena anotación de Jamal Rodríguez a los 25 minutos, pero el equipo de Pedregal reaccionó al inicio del segundo tiempo, cuando Jerónimo Rodríguez (50’) anotó un golazo con un remate desde fuera del área.

Con este resultado, el Tauro no conoce la victoria desde la primera jornada, en la que derrotó a Alianza (2-1). Después cayó ante Plaza Amador (3-1) y Sporting (2-0).

“Si bien es cierto que regalamos los primeros 20 minutos del partido, que no entramos con la actitud ni con el carácter que debemos haberlo hecho para igualar, dentro de la actitud que podía presentar el rival los primeros minutos”, dijo Enrique García, director de Tauro.

“Con el gol en contra, obviamente se hace mucho más difícil. Después creo que sí nos acercamos bastante a lo que queremos, generamos situaciones de peligro, comenzamos a tener el control del juego, comenzamos a tener el control de la pelota y fallamos las ocasiones claras de gol que generamos”, agregó.

Con este encuentro, el conjunto de Pedregal quedó con cuatro puntos, mientras que Umecit acumula siete unidades.

“El resultado no estuvo tan mal, creo que hay cierta justicia. Tauro también hizo un buen partido, nos dominó por parte de la finalización del primer tiempo y en el segundo tiempo no arrancamos bien. Pero bueno, lástima que tuvimos esa última, de verdad que la vi gol”, manifestó Julio Infante, director de Umecit.

“Creo que estamos ahí. Estamos peleando, como te digo, vamos a ver cómo termina la jornada entre Árabe y Sporting y seguir adelante. Nos tocó un partido de culminación de conferencia muy duro con Alianza”, añadió.

Por su parte, Atlético Nacional sumó su segundo punto de la campaña al igualar 1-1 ante Universitario, en el estadio Universidad Latina, en Penonomé.

El conjunto de la Policía se fue arriba con la anotación de Abdiel Garcés (6’), tras una gran asistencia de Joel Barría. El empate de Universitario también fue un golazo, con el cobro de tiro libre de Emmanuel Chanis (54’), que superó los 30 metros.

Los coclesanos se pusieron nuevamente en ventaja con el penal de Andrick Edwards a los 82 minutos, pero los Linces respondieron con un poderoso remate dentro del área de Barría, a los 90+4’.