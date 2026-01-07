Tauro FC busca cambiar el temporal desde la pretemporada y mira el horizonte con la ambición renovada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras cerrar el último torneo en el fondo de la Conferencia Este con 13 puntos en 16 jornadas, Tauro FC encara una pretemporada intensa y cargada de expectativas

Tauro FC inicia un nuevo torneo con la necesidad urgente de revertir la imagen dejada en el semestre anterior. El conjunto albinegro terminó último de la Conferencia Este, sumando apenas 13 puntos en 16 jornadas, un registro impropio del club más laureado del fútbol panameño.

Con ese antecedente reciente, se apuesta por una reestructuración profunda y una pretemporada de seis semanas, con el objetivo de poder competir desde la primera jornada.

El estreno no será sencillo. Tauro abrirá el Apertura 2026 frente a Alianza FC, finalista del pasado torneo, en un duelo que servirá como primera prueba real para medir el alcance del nuevo proyecto.

Uno de los refuerzos que asume el reto con plena conciencia del contexto es el mediocampista Jhamal Rodríguez. El volante de 30 años de edad destacó la intensidad del trabajo realizado y la importancia de haber estado desde el inicio del proceso.

“Hemos estado mentalizados en lo que ha sido la pretemporada, fue un fin de semana fuerte y ahora estamos terminando de acoplar el trabajo físico, preparando lo que se viene”, señaló.

Para Rodríguez, llegar a Tauro representa un punto de inflexión en su carrera. “Es una ilusión y un reto bonito. Creo que a mi carrera le viene bien y quiero estar a la altura, conseguir el título en esta temporada”, afirmó.

El mediocampista también abordó la presión que implica llegar a un club golpeado por un mal torneo. Lejos de esquivarla, la asume como parte del desafío.

“Llegamos con esa presión, pero la llevamos de buena manera. Sabemos la institución en la que estamos y lo asimilamos así”, explicó. En lo individual, reconoció que se ha trazado metas claras en goles y asistencias, pero siempre supeditadas al funcionamiento colectivo.

En el frente ofensivo, Tauro deposita buena parte de sus expectativas en Jonathan Ceceña, atacante que llega con la misión explícita de aportar goles. El delantero aseguró sentirse bien físicamente tras un trabajo adelantado desde el primer día de la pretemporada.

“He entrenado desde el día uno, incluso con trabajo excedente”, comentó. Sobre su adaptación, destacó el respaldo del grupo y la confianza recibida. “Me pide que meta goles y que saquemos esto adelante con el grupo completo”, dijo al referirse a las indicaciones recibidas.

Ceceña no dudó cuando surgió la opción de vestir la camiseta albinegra. Tras finalizar su contrato anterior, la decisión fue inmediata. “No lo pensé. Vivo el Tauro y siento el hambre de anotar muchos goles”, expresó. Para el atacante, el objetivo es claro y no admite matices: pelear por el título, como corresponde a la historia del club.

El regreso de Sergio Cunningham añade un componente emocional y de identidad al nuevo Tauro. El mediocampista vuelve al club donde inició su trayectoria profesional con un discurso de responsabilidad y pertenencia.

Sergio Cunningham (der) es una de las incorporaciones del Tauro para la nueva temporada. Foto: Elysée Fernández.

“Muy contento de regresar a casa. Sabemos que Tauro es un equipo grande y la responsabilidad es hacer un buen torneo”, afirmó. Consciente de la alta competencia interna, Cunningham se enfoca en el trabajo diario para ganarse minutos. “El que mejor esté físicamente va a jugar. Hay que trabajar y ganarse el puesto”, sostuvo.

En lo táctico, destacó una propuesta distinta, con mayor movilidad y ocupación de espacios sin balón, aspectos que el plantel ha venido asimilando durante los amistosos de preparación.