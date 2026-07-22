Tauro pone la mira en la estrella 18 con Gonzalo Soto en el banquillo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tauro debutará ante Sporting con un plantel renovado y altas aspiraciones para el Apertura 2026.

El Tauro FC iniciará el próximo lunes 28 de julio su camino en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con una mezcla de renovación, experiencia y altas expectativas. Los albinegros recibirán al Sporting San Miguelito en el estadio Rommel Fernández desde las 8:30 p.m., en el último encuentro de la primera jornada del campeonato.

La gran novedad para los taurinos es el regreso de Gonzalo Soto al banquillo, 14 años después de su última etapa como técnico de los Toros. Bajo su dirección, el equipo busca recuperar el protagonismo perdido tras varias temporadas sin alcanzar las instancias decisivas, mientras observa cómo su máximo rival, Plaza Amador, ha dominado recientemente el fútbol panameño.

Durante el entrenamiento realizado este martes en el Sportcenter de Costa del Este, los jugadores transmitieron un mensaje común: el objetivo es devolver al Tauro a la pelea por los títulos.

Joel Barría, uno de los recién llegados al plantel, reconoció que el duelo ante Sporting será una exigente prueba para comenzar el torneo. El volante destacó el ambiente competitivo que se vive dentro del grupo y aseguró que la plantilla cuenta con una combinación interesante de juventud y experiencia.

“Tenemos un buen equipo, buenos jugadores y ganas de conseguir la estrella 18”, expresó Barría, quien además valoró el trabajo realizado por Soto durante la pretemporada.

Otro de los rostros nuevos del proyecto es Ángel Orelien, quien también enfrentará como rival al club donde militó anteriormente. El mediocampista aseguró que llega motivado por iniciar una nueva etapa y convencido de que el equipo tiene las herramientas para volver a competir por campeonatos.

“Que la afición espere un equipo completamente nuevo, un equipo que lo va a dejar todo para llevar al Tauro donde se merece”, afirmó Orelien. El futbolista también señaló que el grupo está diseñado para asumir el protagonismo con la pelota y generar un fútbol ofensivo acorde con la idea del entrenador.

Por su parte, Darwin Pinzón, quien también se suma al equipo para este torneo, destacó el peso histórico que representa vestir la camiseta taurina. El volante recordó que el Tauro es el club más ganador del país, con 17 títulos, y aseguró que quienes llegaron como refuerzos entienden la responsabilidad que implica defender esos colores.

“La presión es para los jugadores que no se preparan bien. Aquí hay jóvenes con ilusión y jugadores de experiencia comprometidos con el objetivo de ser campeones”, comentó.

Pinzón también envió un mensaje directo a la afición, prometiendo entrega y compromiso en cada partido.

“La barra debe saber que no venimos a pasear. Estamos comprometidos y vamos a dar el alma en cada encuentro”, señaló.

Con una plantilla reforzada, un cuerpo técnico renovado y la misión de recuperar la identidad ganadora que históricamente ha caracterizado al club, Tauro abrirá el Apertura 2026 con la mirada puesta en volver a las finales y pelear por una ansiada estrella que se le resiste desde hace varias temporadas. El primer examen llegará ante Sporting San Miguelito, un rival que pondrá a prueba, desde el inicio, las aspiraciones del nuevo proyecto taurino.