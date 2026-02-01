Tauro vence a Plaza Amador y se queda con el primer Clásico del 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un gol de Saed Díaz en la segunda mitad le dio a los taurinos su primera victoria del certamen, en un partido marcado por la intensidad.

El Tauro se quedó con la primera edición del Clásico Nacional del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol, tras vencer por 0-1 al campeón defensor Plaza Amador, en un estadio COS Sports Plaza completamente lleno.

El tanto de Saed Díaz, al minuto 75, marcó la diferencia en un partido intenso y de alta tensión, que significó la primera victoria del conjunto taurino en el certamen.

“Era importante ganar hoy por muchas cosas, por la situación que está viviendo el equipo del año anterior. No habíamos ganado y ganar un clásico es muy importante”, señaló Bernardo Rendín, quien reconoció que el funcionamiento no fue el mejor, pero destacó la necesidad del resultado.

“Y de pronto este partido no hemos jugado, o hemos jugado peor que los otros, pero se ganó. Y se necesitaba que los muchachos liberen ese estrés de ganar un partido y más el clásico, al bicampeón, al equipo que superó todo el semestre pasado”, agregó.

Saed Díaz festeja el gol que representó el triunfo. Foto: Cortesía/Tauro

El gol llegó en una acción de transición rápida, cuando Tauro aprovechó un espacio en la defensa rival y Díaz definió con precisión para silenciar a la mayoría del público presente.

Con este resultado, los taurinos sumaron sus primeros tres puntos del torneo, luego de empatar en las dos primeras jornadas ante Alianza (1-1) y Sporting (0-0), mientras que Plaza Amador continúa sin sumar unidades tras tres fechas disputadas, luego de caer ante Sporting (0-3) y UMECIT (1-0).

“Era buscar eso, tener ese equilibrio y tener las transiciones, porque como es un equipo que ataca con mucho volumen de ataque, que dejaba mucho espacio en la espalda, si hubiéramos interpretado mejor nosotros las transiciones o tomar mejores decisiones, de pronto habíamos podido tener un partido más tranquilo”, añadió.

Por su parte, el entrenador de Plaza Amador, Mario Méndez, lamentó la falta de efectividad de su equipo, aunque considera que el conjunto está jugando bien.

“En el primer tiempo tuvimos algunas jugadas claras en contragolpe, y bueno, la verdad que no estamos siendo finos en este inicio de torneo, pero bueno. Hay que seguir trabajando”, afirmó Méndez, quien llevó a Plaza al bicampeonato el año pasado.

“El equipo no ha jugado mal, el equipo no ha jugado mal, pero aquí estamos, yo creo que hay que tomar correcciones”, añadió.

Méndez también expresó su inconformidad por una acción polémica dentro del área sobre Alberto Quintero, reclamando una falta no sancionada.

“Es una jugada de penalti clarita en el primer tiempo con Negrito, le jalan la camisa… una jugada clara de penalti”, expresó visiblemente inconforme.

El encuentro cerró la cartelera sabatina de la LPF, que inició con el empate sin goles entre Club Atlético Independiente (CAI) y Unión Coclé, en el estadio Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera.